Acceso a la vivienda, empleo formal y cultura de paz, los temas que impulsó el legislador Omar Cervantes

El diputado Omar Cervantes Rivera, durante la presentación de su informe anual de actividades.

El acceso a una vivienda, el empleo formal y la cultura de la paz, son los tres temas en los que el diputado de MC, Omar Cervantes Rivera, centró su trabajo legislativo en los primeros dos años de la 64 Legislatura.

Al presentar su informe de actividades ante habitantes de Tlajomulco, legisladores, dirigentes de MC, el secretario de Gobierno, Salvador Zamora y representantes de organismos civiles, el legislador explicó que algunas de las iniciativas de ley que presentó ya se aprobaron y se están aplicando, como el programa Mi Primera Renta y Jale Seguro.

“Hace un año dijimos que íbamos a luchar por la vivienda de las y los jóvenes y creamos Mi Primera Renta y Derecho al Techo; dijimos que necesitábamos empleo digno e impulsamos Jale Seguro y Manos al Oficio; dijimos que pacificaríamos la colonia y respondimos con FestiPaz”, afirmó.

En materia de vivienda, Cervantes Rivera resaltó el avance de Mi Primera Renta, programa dirigido a jóvenes que buscan acceder a su primera vivienda mediante apoyos para el pago de renta. El programa ya pasó de la propuesta legislativa a la entrega de apoyos, con la participación del Instituto Jalisciense de la Vivienda (Ijalvi).

La agenda también incluye Derecho al Techo, iniciativa que permanece en proceso legislativo y que busca ampliar para la población las posibilidades de acceso a un lugar en donde vivir.

Para el diputado emecista, el acceso a una vivienda debe acompañarse de oportunidades para obtener ingresos mediante un empleo formal. En esa línea impulsó Jale Seguro, programa que ya opera con capacitación, subsidios y colocación de personas en el mercado laboral. “Jale Seguro se dedica a capacitar, a subsidiar y a colocar personas en el mercado laboral”, afirmó.

El programa surgió a partir de un problema que, explicó, identificó entre trabajadores de oficios y actividades que requieren conocimientos específicos, pero que con frecuencia enfrentan dificultades para acceder a empleos formales. Mencionó entre ellos a conductores de transporte, carpinteros, soldadores y electricistas.

De acuerdo con el legislador, más de seis mil personas están en proceso de incorporarse a la formalidad laboral mediante Jale Seguro. La propuesta se complementa con Manos al Oficio, iniciativa enfocada en capacitar a personas en actividades como conducción, carpintería, soldadura y electricidad, con el propósito de ampliar sus posibilidades de empleo.

Con respecto al trabajo para impulsar la cultura de paz, Cervantes Rivera reportó acciones en más de 20 colonias y espacios públicos, en coordinación con los gobiernos municipales de Tlajomulco y Zapopan, así como con la Secretaría General de Gobierno del Estado.