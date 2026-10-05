Rechaza Morena Jalisco divisiones tras ausencias en festejo por sus 15 años

La dirigencia de Morena en Jalisco rechazó que la ausencia de algunos de sus principales integrantes durante el festejo por los 15 años del partido en el estado sea una muestra de división interna.

La presidenta estatal de Morena, Erika Pérez García, aseguró que la convocatoria fue abierta para las distintas expresiones del partido y que quienes no acudieron lo hicieron por motivos personales, laborales o relacionados con sus actividades legislativas.

“Desde Morena, Jalisco, hacemos la invitación a todas y todos. Varios compañeros no pudieron estar por temas legislativos, personales, porque, pues, también fue viernes y muchos trabajan, muchos están en otras actividades”, explicó.

Ante los cuestionamientos sobre si todos los morenistas recibieron invitación, la dirigente afirmó que se utilizaron distintos mecanismos para convocarlos, entre ellos postales, grupos de difusión, llamadas telefónicas y redes sociales.

Pérez García pidió evitar que las ausencias sean utilizadas para alimentar la versión de que existen fracturas dentro del partido.

“Todas y todos están invitados, y faltaron, obviamente, sí, sí faltaron, porque no pudieron estar por temas personales”, sostuvo.

Por su parte, el senador Carlos Lomelí Bolaños, presidente del Consejo Político Estatal de Morena, consideró que existe un intento de presentar al partido como un movimiento dividido a partir de la asistencia registrada en sus eventos.

El legislador sostuvo que la fortaleza del partido no debe medirse únicamente por la cantidad de personas que acuden a un acto masivo, sino por el trabajo territorial y la relación que mantienen sus integrantes con la ciudadanía.

“Hay un intento, no solamente a través de algunos medios, sino de los partidos opositores, de tratar de dibujar un caos en Morena. De que estamos separados, de que no hay unidad, de que no vamos”, afirmó.

Lomelí señaló que el partido mantiene como principal vínculo político a la ciudadanía y defendió el trabajo que realizan sus militantes directamente en colonias y comunidades.

El senador también cuestionó que la asistencia a grandes concentraciones pueda utilizarse como parámetro para medir la unidad de una organización política, al señalar que Morena privilegia, dijo, el contacto directo con la población.

Los festejos por los 15 años de Morena en Jalisco se realizaron en Tlaquepaque en medio de cuestionamientos sobre la ausencia de algunos actores políticos del partido. Ante ello, tanto Pérez García como Lomelí insistieron en que las ausencias no representan, por sí mismas, una ruptura dentro de Morena Jalisco.