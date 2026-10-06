Debe retirarse el registro a empresas que siguen ofreciendo el servicio de moto por aplicación

La diputada Valeria Ávila puso en evidencia los riesgos que enfrentan las pasajeras que abordan una moto para sus traslados.

La diputada Valeria Ávila Gutiérrez solicitó a la Secretaría General de Gobierno, a la Secretaría de Transporte y a la Secretaría de Seguridad Pública, a iniciar los procedimientos para cancelar el Registro Estatal de las empresas de redes de transporte que siguen ofreciendo traslados en motocicleta, una modalidad que está prohibida expresamente por la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco.

La propuesta surge a raíz del feminicidio de Karla Margarita Pérez Jiménez, estudiante de Medicina de 22 años, originaria de Irapuato, quien el pasado 14 de septiembre solicitó un traslado por aplicación en la colonia Prados Vallarta, en Zapopan, y fue atendida por un conductor en motocicleta. Dos días después, su cuerpo fue localizado con huellas de violencia en un sembradío de Nextipac. El conductor, afiliado a la plataforma, fue vinculado a proceso por feminicidio el 23 de septiembre.

“En el estado de Jalisco el artículo 215 de la Ley de Movilidad, prohíbe usar motocicletas para trasladar personas con fines comerciales. Desde el 9 de octubre de 2025 la propia Secretaría de Transporte le notificó la prohibición a Uber, Didi e In Drive del uso de este mecanismo de transporte y ahorita si ustedes se meten a su celular y solicitan una motocicleta, por medio de una plataforma, está vigente, comprobado por varios compañeros de nosotros y acabo de solicitar yo una motocicleta para comprobar que sigue vigente”, precisó.

El tema se votará en la próxima sesión del Congreso, para que la Secretaría de Transporte actúe y retire los registros de las plataformas que prestan el servicio de motos para el traslado de personas.

Valeria Ávila precisó que todo parece indicar que las empresas de plataforma de transporte se gobiernan solas.

“Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo tanto con Secretaría de Transporte como con Secretaría de Seguridad, que no han podido darle cumplimiento a la ley?. Ahora quiere decir que las plataformas en Jalisco están por encima de la ley y no lo digo solo en esta modalidad, lo digo tambièn para arbnb, que han estado por encima de los reglamentos municipales en donde ni siquiera tienen regulación de uso de suelo, de licencias y de protección civil ”, precisó.

La legisladora pide a la Fiscalía del Estado que continúe la investigación del caso con la debida diligencia y perspectiva de género, que mantenga informada a la familia de Karla y que valore si existe un patrón de riesgo asociado al transporte irregular en motocicleta por aplicación.