Papirolas 2026 invita a las infancias a explorar el arte, la lectura y el medio ambiente

Entre colores, historias, juegos y actividades creativas, Papirolas 2026 “Colores Somos Luz” contará con la participación de distintas dependencias y organismos del Gobierno de Jalisco, que ofrecerán a niñas, niños y adolescentes una programación enfocada en el arte, la lectura, la movilidad y el cuidado del medio ambiente.

La Secretaría de Cultura de Jalisco participará con el pabellón “El gran caleidoscopio. Los Colores de Jalisco”, un espacio que busca que las y los visitantes experimenten con colores, formas y texturas a través de distintas actividades.

Entre las propuestas se encuentra “Los monstruos que trajeron los colores”, dirigida a niñas y niños de 3 a 6 años, quienes podrán convertirse en exploradores espaciales y crear un monstruo apachurrable mediante una experiencia sensorial con diferentes colores y texturas.

También se ofrecerá “Monstruos de colores. Introducción a las artes gráficas”, organizada en tres estaciones dedicadas a la serigrafía, el dibujo y el grabado en linóleo. A esta actividad se suman “Cuentos Modelados”, para crear personajes con plastilina; “Haiku para llevar, Poemas de luz y color”, que combinará poesía y creación de postales; y “Los colores de la luz”, un taller de esgrafiado.

Como parte de la participación cultural, el Centro Estatal de Fomento a la Lectura instalará una Sala de Lectura, donde durante los cinco días del festival habrá narraciones, lecturas y actividades relacionadas con los libros.

La programación también contempla actividades relacionadas con la movilidad. La Secretaría de Transporte (SETRAN) contará con un pabellón en el que, mediante juegos y dinámicas, las y los asistentes podrán conocer la pirámide de la movilidad, seguridad vial, movilidad sustentable y prácticas para desplazarse de manera segura.

Por su parte, SITEUR ofrecerá una experiencia interactiva relacionada con el transporte público, que incluirá una maqueta a escala de un vagón, trenes para armar, actividades creativas y un espacio para fotografías.

La Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad (AMIM) realizará además una activación que incluirá una charla y un circuito de Mi Bici Kids, con préstamo de bicicletas para las y los participantes.

El medio ambiente será otro de los ejes de la programación. La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET) impartirá “El Viaje de Pumardo y los colores de Jalisco”, una actividad con la que niñas y niños podrán acercarse a la diversidad natural y cultural del estado, así como a sus ecosistemas y especies.

En el Jardín del Museo de Ciencias Ambientales, el OPD Bosque La Primavera presentará “Colores del bosque”, una experiencia que abordará la biodiversidad mediante una exposición fotográfica y actividades de pintura y acuarela. La actividad contará también con la presencia de “Vera”, la ardilla del Bosque.

La Agencia Integral de Regulación de Emisiones (AIRE) participará con actividades de su Club Equipo Ambiental, entre ellas “La Carrera del Aire Limpio”, “Jenga Ambiental” y un carrito de demostración, además de materiales educativos y un espacio para fotografías.

A su vez, la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos (AMBU) impartirá los talleres “Los pigmentos del bosque”, “El arte de separar” y “Colores que polinizan”, que combinarán actividades artísticas con contenidos relacionados con los bosques urbanos y su conservación.

Papirolas 2026 se realizará del miércoles 7 al domingo 11 de octubre, con actividades programadas entre las 9:00 y las 19:50 horas, dependiendo de cada propuesta. Los horarios de los talleres de la Secretaría de Cultura de Jalisco pueden consultarse en su sitio oficial.