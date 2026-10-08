“Alfaro iba a hacer un acueducto y al final no lo hizo”: Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum en su conferencia. Captura de pantalla

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, declaró este jueves en su conferencia mañanera que el Gobierno de la República va a trabajar junto con las autoridades de Jalisco para resolver la crisis del agua sucia y pestilente que recibe la capital de ese estado.

La mandataria, al ser cuestionada sobre el tema, recordó que en su momento el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro Ramírez no construyó el acueducto para llevar el líquido a la ciudad, que había quedado de hacer.

“Con el Presidente López López Obrador se terminó la Presa del Zapotillo y queda pendiente un acueducto que en su momento el gobernador Alfaro iba a hacer y al final no hizo; pero tenemos que resolver el tema de ese acueducto, y además el gobernador (actual, Pablo Lemus) tiene una propuesta para modernizar todo el sistema”, indicó Claudia Sheinbaum.

Agregó que “entonces lo que acordamos, estamos ya en el acuerdo final, es que el Estado de Jalisco hace una parte y nosotros hacemos otra parte, lo importante pues es resolver el problema en la calidad del agua; me mandó (el Gobierno de Jalisco) creo que hace unos días, un documento de que iba a ser este anuncio, ellos solicitan el apoyo de Secretaría de Hacienda para poder tener todas las autorizaciones, aunque son un Gobierno autónomo evidentemente como todos los estados, pero la revisión, porque ellos quieren hacer una parte con deuda, a través de un esquema que ellos están planteando.

“Estamos apoyando y yo creo que muy pronto igual y nos reunimos con el gobernador, buscamos la manera de que el proyecto salga adelante, lo importante es que es una infraestructura ya muy antigua y bueno, la verdad es que este acueducto quedó de hacerlo en su momento el Gobierno del Estado y finalmente no se hizo. Incluso estuve ahí en la inauguración de la presa, fue muy complejo porque tuvo que ponerse de acuerdo a las comunidades de la zona, se hizo una presa muy especial que tiene unas ventanas para evitar la inundación de distintos lugares y pues hay que resolver el problema”, añadió la mandataria.

Afirmó que Efraín Morales, director de la Comisión Nacional del Agua, ha estado trabajando con el Gobierno del Estado de Jalisco y recalcó “vamos a colaborar, a trabajar juntos por el bien de los habitantes en la Zona Metropolitana de Guadalajara”.