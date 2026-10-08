“Atoran” a caravana de motociclistas y les aseguran 28 motos

Fueron aseguradas 28 motocicletas

En respuesta a múltiples reportes ciudadanos, un grupo de motociclistas que circulaban en caravana por avenidas como Chapultepec y López Mateos, infringiendo el reglamento de vialidad y generando riesgo para ellos mismos y para peatones y automovilistas, fueron interceptados mediante un operativo en el que participaron varias corporaciones policiacas.

El saldo fue de 28 motocicletas aseguradas, debido a que presentaban diferentes irregularidades, como falta de placa de circulación o de los documentos de rigor.

Los “motociclistas del terror”, como popularmente se les ha denominado a estos grupos que utilizan por lo regular, vehículos de bajo cilindraje, fueron avistados la noche del miércoles por las rúas ya señaladas, entre otras, por donde varios de los motociclistas iban haciendo piruetas y no portaban sus cascos de protección.

Fueron aseguradas 28 motocicletas

Las corporaciones que desplegaron el operativo para interceptarlos, fueron la Comisaría Vial de Jalisco, la Policía Estatal Preventiva, la Policía Metropolitana (METROPOL), la Comisaría de Guadalajara y la Guardia Nacional.