Diputada de Futuro se opone a iniciativa del gobierno estatal para construir acueducto de Chapala

La legisladora señaló que el agua es un derecho humano.

La diputada de la bancada de Futuro, Mariana Casillas, quien preside la Comisión de Planeación, Ordenamiento Territorial y Gestión del Agua del Congreso, manifestó su rechazo absoluto a la iniciativa del gobernador Pablo Lemus, para la construcción del acueducto Chapala-Guadalajara, ya que a su juicio le abre la puerta a la privatización del agua en la ciudad.

“Quiero dejarlo muy claro: estamos totalmente en contra porque en los hechos significa entregar durante años las funciones fundamentales del sistema a una empresa privada que tendrá que recuperar su inversión y obtener ganancias. ¿Y qué va a pasar cuando a la empresa no le salgan las cuentas?, ¿van a subir las tarifas, reducir la inversión o cortarán el servicio?”, dijo.

La legisladora sí acudió a la reunión realizada en el Congreso con integrantes del gabinete estatal del agua, encabezado por el secretario de la Hacienda, Luis García Sotelo.

Mariana Casillas explicó que los sistemas de agua en las ciudades de Puebla, Cancún o Aguascalientes son operados por empresas y tienen tarifas altas a los usuarios, servicios deficientes y falta de transparencia.

Por ello, dijo que el agua es un derecho humano y no puede convertirse en un negocio. En ese contexto, hizo un llamado a la sociedad jalisciense a defender el agua como un derecho humano y cerrarle la puerta a cualquier intento de privatizar el servicio.

La iniciativa que envió el gobernador propone que, mediante un contrato con una empresa, se haga una inversión de casi 12 mil millones de pesos para construir el acueducto sustituto Chapala-Guadalajara, de una extensión de 42 kilómetros. El gobierno estatal aseguró que no habrá alzas a las tarifas que cobra el SIAPA.