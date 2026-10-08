“Estamos hasta la madre del gobierno de MC”: PRI arremete contra Morena y Movimiento Ciudadano

Integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se reunieron en la Rotonda de las y los Jaliscienses Ilustres para presentar el posicionamiento del Bloque Metropolitano del partido, desde donde lanzaron críticas contra los gobiernos de Movimiento Ciudadano (MC) y Morena por su gestión en Jalisco.

Luara Haro | PRI (Ivana Lamas)

Durante el encuentro, la presidenta del PRI Jalisco, Laura Haro, cuestionó la administración de los gobiernos emecistas y aseguró que, si su partido estuviera al frente del estado, el suministro de agua limpia estaría garantizado para la población.

“El agua estaría garantizada así como lo estuvo cuando gobernábamos”, afirmó Haro, quien recibió el respaldo de los presidentes municipales priistas presentes, algunos de los cuales la vitorearon al grito de “¡Alcaldesa!”.

La dirigente priista también sostuvo que Guadalajara representa un territorio perdido para Movimiento Ciudadano y llamó a recuperar la presencia política del tricolor en la capital jalisciense. En ese sentido, planteó la necesidad de que el PRI resurja como una alternativa frente a los gobiernos actuales.

Uno de los principales temas abordados durante el posicionamiento fue la calidad del agua en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). Los priistas señalaron los reportes de agua contaminada en distintas colonias y cuestionaron la respuesta de las autoridades ante una problemática que afecta a habitantes de la metrópoli.

Además, los integrantes del partido criticaron la situación de violencia en Jalisco y lo que calificaron como una falta de apoyo a las madres buscadoras, quienes mantienen la exigencia de acciones institucionales para localizar a sus familiares desaparecidos.

En su intervención, Laura Haro calificó de “dictadores” a los gobiernos que cuestionó y endureció el discurso del PRI contra las administraciones de Morena y Movimiento Ciudadano.

El encuentro formó parte de los esfuerzos del partido tricolor por fijar una postura frente a los gobiernos estatal y municipal, así como por reivindicar su presencia política en la zona metropolitana, a partir de las críticas a temas como el agua, la seguridad y la atención a las familias de personas desaparecidas.