Se necesita “acuerdo político” en el Congreso para avalar contrato de construcción del acueducto: PAN

Claudia Murguía ha sido treces veces diputada y ya ha aprobado créditos que han tenido un "costo político" para ella y su partido.

Las ocho diferentes fuerzas políticas representadas en el Congreso deben sentarse a dialogar y revisar si el mecanismo financiero que propone el gobernador Pablo Lemus para construir el acueducto Chapala-Guadalajara, es el adecuado y si lo es, aprobarlo.

Así lo dijo la diputada del PAN, Claudia Murguía Torres, integrante de la Comisión de Hacienda del Congreso, donde se votará en primera instancia la iniciativa enviada por el gobierno de Jalisco, para enfrentar la crisis del agua sucia.

La legisladora dijo que el Congreso debe revisar que no se trata de un negocio y que se va a garantizar a la gente que habrá agua limpia.

“Yo he sido diputada los últimos ocho años y me ha tocado afrontar decisiones difíciles con costos políticos importantes apoyando y aprobando endeudamientos como tal, entre otras cosas para obras que tienen que ver con infraestructura hidráulica. Yo nunca me he negado a asumir la responsabilidad que tengo de tomar decisiones difíciles como esas, aunque no sean populares y si tiene que tomarse una decisión como esa, la tomaremos. Lo que hay está en nuestras manos es generarle certeza y garantía a la gente”, afirmó.

Claudia Murguía dijo que en las mesas técnicas para revisar la iniciativa se debe condicionar a que existan planes integrales en materia hídrica y no solo sea la construcción del acueducto de Chapala.

Dijo que el contrato con la empresa elegida debe establecer metas medibles ya que se trata de una inversión de casi 12 mil millones de pesos, a pagarse en 20 años o más.

“Si este es el mecanismo adecuado de financiamiento, tenemos que. No podemos rehuir esa responsabilidad histórica que hoy tenemos, la gente se puede morir por esto, la gente se puede morir por esto. He visto yo en estos últimos días que se está saliendo de control el enojo y el repudio de la gente hacia la clase política. Hoy es una prueba para demostrar de qué estamos hechos y que es lo que nos define como políticos y como personas”, subrayó.

La legisladora panista explicó que ella no estuvo presente en la mesa de trabajo con los integrantes del Gabinete Estatal del Agua, porque la citaron tarde y no se explicó con claridad que estaría la mayoría de los legisladores.