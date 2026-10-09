Anticipa voto a favor la diputada del PVEM a iniciativa de Lemus para construir el acueducto

Brenda Carrera, diputada del PVEM, cree que la vía de la inversión privada es la salida a la crisis del agua sucia.

La diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Brenda Carrera García, fue clara al señalar que ella dará su voto a favor para que el Congreso autorice al gobierno de Jalisco que celebre un Contrato de Construcción, Mantenimiento, Rehabilutación y Operación (CMRO) por un plazo de 20 a 25 años y así pueda construirse un acueducto sustituto que traiga agua del lago de Chapala a Guadalajara.

“La gente no necesita una competencia de declaraciones ni una guerra de acusaciones. Necesitab que el Congreso fiscalice, legisle, revise los contratos, vigile el presupuesto, aporte soluciones viable, pero sobre todo, que resuelva. Desde mi responsabilidad como diputada, estoy a favor de las soluciones que garanticen un agua limpia y segura para los ciudadanos, con transparencia, responsabilidad financiera y rendición de cuentas”, apuntó.

La legisladora, quien antes militó en las filas de Morena, hizo un llamado al bloque opositor que encabezan sus ex compañeros, para que dejen de usar el problema del agua sucia como una bandera política.

A las personas le pidió no creer en las críticas de la bancada morenista en contra del contrato CMRO en materia de agua.

“No se dejen engañar por aquellos que nos quieren convenientemente convencer que el agua se està privatizando y que quieren que siga saliendo el agua sucia con la finalidad de capitalizar votos abusando del desconocimientode la gente. El mismo gobierno federal utiliza este modelo en la plante Atotonilco para el saneamiento de aguas residuales en la ciudad de México, en Hidalgo, operada por Conagua”, dijo.

Brenda Carrera aclaró que la bancada del PVEM, integrada por cuatro diputados, aún no toma una decisión como grupo parlamentario, pero por lo pronto, ella sí anticipa un voto favorable al plan del gobernador Pablo Lemus para construir el acueducto Chapala-Guadalajara.