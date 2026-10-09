Localizan en Zapopan a mujer de 85 años reportada como no localizada

Una mujer de 85 años, reportada como no localizada luego de salir caminando de su domicilio en la zona de Tabachines, fue encontrada en las inmediaciones de un establecimiento comercial, gracias a la coordinación entre C5 Escudo Jalisco y la Comisaría de Zapopan.

C5 Escudo Jalisco y la Policía de Zapopan localizaron a una mujer de 85 años reportada como no localizada y lograron reunirla con sus familiares

El caso comenzó con un reporte a la línea de emergencia 911, luego de que sus familiares perdieran contacto con ella y desconocieran su paradero. Tras recibir el aviso, operadores del C5 activaron los protocolos de búsqueda y verificaron los registros disponibles, donde encontraron un reporte vigente que coincidía con las características físicas y la vestimenta descritas por la familia.

A través de las cámaras instaladas en el Punto de Monitoreo (PMI), ubicado en el cruce de avenida Guadalajara y Calzada Federalismo, el personal de C5 Escudo Jalisco logró observar y localizar a la adulta mayor, quien había llegado caminando al sitio y permanecía en las inmediaciones.

Con la ubicación confirmada, elementos de la Comisaría de Zapopan se trasladaron al lugar para atender el caso. De manera paralela, el C5 dio seguimiento mediante el sistema de videovigilancia al arribo de los policías municipales y de los familiares.

C5 Escudo Jalisco y la Policía de Zapopan localizaron a una mujer de 85 años reportada como no localizada y lograron reunirla con sus familiares

Finalmente, los oficiales acompañaron a la mujer y a sus familiares hasta su vehículo, con lo que concluyó el operativo de localización y se concretó el reencuentro.

El caso muestra cómo la coordinación entre los servicios de emergencia, la policía municipal y los sistemas de videovigilancia puede contribuir a la búsqueda de personas reportadas como no localizadas.