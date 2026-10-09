Piden diputados del PAN acciones extraordinarias ante problemas de calidad del agua en Guadalajara

Ante los señalamientos sobre problemas en la calidad del agua que reciben habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), los diputados federales del Partido Acción Nacional (PAN), Miguel Monraz Ibarra y Omar Borboa, exigieron a las autoridades estatales y federales implementar medidas para atender la situación y garantizar el acceso al agua segura.

En un posicionamiento difundido el 7 de octubre, los legisladores solicitaron a la Secretaría de Salud intervenir para establecer medidas de prevención y control, así como al Gobierno federal evaluar una declaratoria que permita aplicar acciones extraordinarias en materia de salubridad mientras se atiende la problemática.

Monraz Ibarra señaló que las respuestas institucionales deben ir más allá de la distribución de agua mediante pipas o la entrega de filtros, y planteó la necesidad de contar con un diagnóstico sobre las condiciones de la infraestructura hidráulica, las redes de distribución, el drenaje, las fugas y las posibles fuentes de contaminación.

“Agua apestosa, contaminada, color chocolate, es la que están recibiendo miles de familias en la zona metropolitana de Guadalajara”, afirmó el diputado, quien pidió información pública y verificable para conocer las condiciones del agua que llega a los hogares.

El legislador también consideró necesario elevar el nivel de exigencia hacia las autoridades estatales y municipales, a fin de que informen sobre las causas del problema y las acciones previstas para resolverlo.

Por su parte, Omar Borboa sostuvo que la situación no debe considerarse un asunto limitado a determinadas colonias, debido a sus posibles implicaciones económicas y de salud para la población metropolitana.

“No es una lucha solamente de un día, no es una lucha de 12 colonias. Nosotros venimos a hablar por aquellos miles o millones de personas que viven en la zona metropolitana de Jalisco”, expresó.

Entre las medidas propuestas por los diputados se encuentra la realización de análisis públicos de la calidad del agua por zonas, garantizar el acceso a agua segura y establecer un programa de reparación de infraestructura hidráulica que incluya responsables, presupuesto y fechas de cumplimiento.

También plantearon revisar posibles descargas contaminantes y auditar los recursos destinados al sector hidráulico, con el propósito de identificar las condiciones que originan la problemática y dar seguimiento al uso del presupuesto público.

Monraz Ibarra adelantó que las y los diputados federales del PAN realizarán gestiones para buscar recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), con el objetivo de fortalecer la infraestructura hidráulica y contribuir a mejorar la calidad del agua que reciben las familias.

Los legisladores insistieron en que la atención del problema requiere medidas concretas, información verificable y coordinación entre los distintos niveles de gobierno.

El posicionamiento no incluyó resultados de análisis de laboratorio que acrediten las condiciones del agua señaladas ni un diagnóstico técnico sobre las posibles fuentes de contaminación.