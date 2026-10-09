Rastrean moto robada y dan con guarida de robacarros

Al seguir el rastro de una motocicleta con reporte de robo, la Fiscalía del Estado desplegó un operativo en una finca en la Colonia Tetlán en donde presuntamente operaba una banda de robacarros.

El inmueble fue cateado y ahí fueron detenidos cinco hombres que se encontraban en posesión de droga y quienes al parecer forman parte del grupo delictivo dedicado al robo de vehículos.

Sospechosos por robo de vehículos

Las indagatorias, según informó la Fiscalía, tuvieron origen por el robo de una motocicleta Suzuki, tipo Gixxer, de 150 centímetros cúbicos, modelo 2022, color negro, ocurrido el pasado 30 de septiembre en calles de la Colonia El Bethel, en Guadalajara, aunque la dependencia no precisó cómo se realizó el hurto.

En en cuanto a la ubicación de la moto, se obtuvo información que permitió solicitar una orden de cateo para un inmueble situado en la Colonia Tetlán, con el objetivo de localizar la unidad.

“Durante el desahogo de la diligencia, agentes lograron localizar y detener a Cristian “N”, Alexis Octavio “N”, Juan Manuel “N”, Kevin Abram “N” y Jonathan Michel “ N”, a quienes les fueron halladas bolsas de vegetal verde con características de la droga, con un total de 50 envoltorios", indicó la Fiscalía.

Agregó que los hechos en los que se involucra a esta presunta célula criminal se indagan por parte de la Unidad de Investigación Especializada en Robo de Vehículo.

Detenidos por Fiscalía de Jalisco

La Fiscalía dijo que encontró indicios relacionados con otras carpetas de investigación por robos de automóviles, por lo que las indagatorias continuarán para esclarecer los hechos; sin embargo, no difundió más detalles ni precisó datos de los carros robados a los que se refiere.