Invertirán 7 mil 500 mdp en modernización de planta potabilizadora de Miravalle

Planta Potabilizadora no. 1 en la colonia Miravalle

El gobierno de Jalisco destinará 7 mil 500 millones de pesos en la modernización y ampliación de la Planta Potabilizadora no. 1, ubicada en la colonia Miravalle, en Guadalajara, ya que instalaciones de filtrado tienen 70 años de antigüedad.

El gobernador Pablo Lemus supervisó la planta e informó que la obra considera la construcción de una nueva infraestructura para el proceso de potabilización, con equipos electromecánicos y tecnologías para mejorar la calidad del agua que abastece a la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).

Lemus mencionó que los trabajos se realizan en 3 partes y que la primera empezará a operar en abril de 2027, con una capacidad de procesamiento de 2 mil litros por segundo. Dicha fase sustituirá progresivamente los equipos antiguos por sistemas de filtración modernos.

El director del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), Ismael Jáuregui, explicó que la construcción aprovecha la reserva territorial disponible en la planta y que los trabajos de cimentación del nuevo tren de potabilización comenzaron hace dos meses previos a la supervisión.

Jáuregui indicó que, en cuanto entre en funcionamiento la edificación, se dejará de utilizar parte de las instalaciones antiguas para avanzar en la renovación integral del equipamiento de la potabilizadora.

Supervisamos los avances en la modernización y ampliación de la Planta Potabilizadora No. 1 de Miravalle, donde incorporamos tecnología de punta para fortalecer el proceso de potabilización. Al mismo tiempo, continuamos atendiendo las descargas irregulares que afectan la calidad del agua desde su origen; no vamos a tolerar que se siga contaminando este líquido vital. Sabemos que esta situación requiere soluciones de fondo; por eso, estamos trabajando sin descanso para mejorar y garantizar el servicio que nuestra gente merece. — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) October 9, 2026

Ozono y carbón activado

Por otro lado, la directora de Saneamiento y Operación de Plantas de Tratamiento de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA), Claudia Topete Martín, detalló que el proceso de potabilización incluirá varias etapas: coagulación y floculación, sedimentación, tratamiento con ozono, filtración en arena y zeolita, filtración en carbón activado y desinfección con cloro.

Topete Martín precisó que la inclusión de ozono y carbón activado significa una diferencia respecto a los procesos convencionales empleados en otras plantas del país, debido a que estas tecnologías logran establecer barreras adicionales para remover olores, color, contaminantes emergentes y otros compuestos químicos presentes en el agua.

Puntualizó que el objetivo es fortalecer el tratamiento para responder a las condiciones del agua que llega a las instalaciones y optimizar su calidad antes de su suministro.

En la medida que el gobernador destacó que la maquinaria moderna para esta primera etapa ya fueron adquiridos y que su montaje se llevará a cabo una vez que concluya la construcción de la nueva nave industrial.

Clausuran descargas irregulares

En la supervisión, el mandatario estatal asoció parte de los problemas de calidad del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara a las descargas ilegales que llegan a los cuerpos de agua y aseguró que su gobierno trabaja en la clausura de estos vertidos.

Asimismo, solicitó el apoyo del gobierno federal para cancelar y sancionar las descargas irregulares que cooperan a la contaminación del líquido.

Autoridades estatales sostuvieron que la modernización de la potabilizadora y las acciones contra los vertidos son parte de una iniciativa para atender la problemática del agua en la entidad.

Finalmente, Lemus exhortó a la ciudadanía a tener un consumo responsable del agua, al apuntar que la renovación de la infraestructura busca atender rezagos históricos en las instalaciones de potabilización de la entidad.