Diputados de Morena no se dejarán presionar para avalar iniciativa de Lemus para el acueducto Chapala-Guadalajara

Miguel de la Rosa, coordinador parlamentario de Morena en el Congreso. Advierte que el agua no debe convertirse "en una mercancía".

Para construir el acueducto sustituto Chapala-Guadalajara no se necesita deuda ni ceder el control del agua a una empresa, como lo propone el gobierno de Jalisco en la iniciativa que envió al Congreso local, advirtió el coordinador parlamentario de Morena, Miguel de la Rosa Figueroa.

El legislador dijo que en el contrato a 20 años para el acueducto, el gobierno de Pablo Lemus, plantea que una empresa invierta 11 mil 922 millones de pesos para construir 42 kilómetros del conducto de agua. Sin embargo, se terminaría pagando un total de 39 mil millones de pesos, lo que afectaría las finanzas de tres sexenios.

Si el Congreso aprobara un contrato a 25 años, la Administración estatal pagaría al final 48 mil millones de pesos.

“Esto representa una verdadera afectación a las finanzas públicas y más, porque nosotros seguimos pensando objetivamente que el presupuesto de Jalisco, el dinero que recibe Jalisco de la federación y el que recauda por sí mismo, tiene margen para costear una obra de este tipo con redireccionamientos presupuestales. Con el propio dinero del estado es posible en el lapso de dos años, financiar la obra que está proponiendo el gobierno del estado”, precisó.

La ausencia de la bancada de Morena en la reunión realizada el jueves con integrantes del Gabinete Estatal del Agua, se debió a que la convocatoria se hizo de última hora.

Agregó que no recibirán presiones del gobierno federal para votar a favor de la iniciativa para avalar el contrato para el acueducto, pese a que la presidenta de la república, Claudia Sheinbaum, apoyará al gobierno de Jalisco para invertir 8 mil 800 millones de pesos en las obras complementarias a fin de que funcione al 100% la presa El Zapotillo.

“Nosotros estamos tranquilos, nosotros como movimiento tenemos una plena convicción de que nuestra presidenta de la república, Claudia Sheinbaum reconoce que el agua es un derecho y que por lo tanto, los estados y la federación habrán de proporcionárselo a la ciudadanía como un servicio y no puede convertirse el agua en una mercancía concesionada a empresas privadas, que la vean como un bien de lucro”, expresó.

Para aprobar el contrato a 20 o a 25 años, el Congreso necesita votación calificada de por lo menos 26 de los 38 diputados y los morenistas cuentan con nueve legisladores.