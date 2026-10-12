Celebra Tlaquepaque ocho años como Pueblo Mágico; busca subir de categoría

Con un desfile, recorridos teatralizados y presentaciones artísticas, San Pedro Tlaquepaque celebró el octavo aniversario de su nombramiento como Pueblo Mágico, distinción que obtuvo por su patrimonio histórico, artesanal y cultural.

Los festejos se realizaron durante el fin de semana e incluyeron el tradicional Tour de Leyendas y un desfile por las calles del centro, en el que participaron danzantes, bandas de guerra, grupos folclóricos, músicos, rondallas, artistas urbanos y otras agrupaciones culturales.

Las actividades concluyeron con un programa artístico en la explanada de la Presidencia Municipal. En representación de la alcaldesa Laura Imelda Pérez Segura, acudió la regidora Angelina Jara, junto con representantes del sector turístico, empresarial y cultural.

Durante la conmemoración, el secretario de Fomento Económico y Cultural, Arwin Armando Ramos, destacó la coordinación entre el gobierno, la iniciativa privada y las organizaciones ciudadanas para fortalecer la actividad turística del municipio.

De acuerdo con el funcionario, Tlaquepaque recibe alrededor de 3.5 millones de turistas al año, una afluencia que representa una oportunidad para impulsar los negocios locales y generar experiencias que motiven a los visitantes a regresar.

El municipio busca avanzar a la categoría AAA, por lo que, señaló el secretario, será necesario continuar con acciones de infraestructura, políticas públicas y promoción turística para mantener la calidad y el prestigio de la marca Pueblo Mágico.

Por su parte, Esther Morales Navarro, coordinadora del Comité de Pueblos Mágicos, destacó que la identidad de Tlaquepaque está vinculada con su gente, sus artesanías, sus expresiones culturales y las historias que se transmiten entre generaciones.

Morales también reconoció la participación voluntaria de las agrupaciones y personas que formaron parte del desfile, así como el trabajo coordinado entre ciudadanía, gobierno y representantes del sector turístico para conservar la distinción.

La celebración reunió a bailarines folclóricos, integrantes de rondallas, estudiantes de artes plásticas, bandas de guerra y representantes de distintas organizaciones, quienes participaron en las actividades conmemorativas del municipio.