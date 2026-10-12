Vinculan a proceso a tres personas por captura ilegal de tortuga casquito en Puerto Vallarta

. Detenidos por posesión ilegal de una tortuga casquito.

Tres personas fueron vinculadas a proceso por un juez de control federal tras ser detenidas en posesión ilegal de una hembra de tortuga casquito de Vallarta (Kinosternon vogti), una especie microendémica de la región y catalogada en peligro de extinción.

Los hechos ocurrieron el 8 de octubre en un humedal de Puerto Vallarta, donde elementos de seguridad municipal localizaron a los presuntos responsables con trampas para la captura de estos ejemplares y una tortuga en el interior de un vehículo.

Tras el aseguramiento, el ejemplar fue entregado bajo resguardo a una Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA), mientras que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) solicitó su reconocimiento como víctima u ofendida y su participación como coadyuvante en la carpeta de investigación por delitos contra la biodiversidad.

Durante la audiencia realizada el 11 de octubre, el juez determinó vincular a proceso a los tres imputados. Como medidas cautelares, les impuso una multa, la obligación de presentarse ante la autoridad judicial cada 15 días y la prohibición de acercarse a los humedales donde habita esta especie.

Las autoridades consideraron especialmente grave el caso debido a que el ejemplar capturado era una hembra en edad reproductiva y presentaba una lesión que presuntamente fue ocasionada durante su captura.

. Tortuga casquito de Vallarta.

La Profepa destacó que se trata de la primera detención en flagrancia en Puerto Vallarta por la extracción ilegal de tortuga casquito, una especie sometida a una fuerte presión por el tráfico internacional de fauna silvestre. La dependencia aseguró que mantendrá la coordinación con las autoridades de procuración de justicia para combatir y sancionar los delitos que amenacen la biodiversidad del país.

La tortuga casquito de Vallarta (Kinosternon vogti) es una especie que habita exclusivamente en los humedales de la región de Puerto Vallarta, por lo que cualquier afectación a sus poblaciones representa un riesgo significativo para su supervivencia. Su condición de especie microendémica la convierte en uno de los reptiles más vulnerables del occidente del país, especialmente ante la pérdida de hábitat y la extracción ilegal para el comercio de fauna silvestre.

Especialistas y autoridades ambientales han advertido que la captura de hembras reproductoras tiene un impacto particularmente grave en la conservación de la especie, ya que reduce la capacidad de recuperación de sus poblaciones. Por ello, la vinculación a proceso de los presuntos responsables es considerada un precedente importante en la protección de la biodiversidad de la región y en el combate al tráfico ilegal de ejemplares silvestres.