El diputado César Madrigal abordó el tema durante la sesión de Glosa del Gabinete Estatal del Agua.

A quien contamine ríos y arroyos con descargas industriales o descargas sanitarias, se le aplicaría una sanción de entre tres a diez años de prisión, sin derecho a salir de la cárcel, bajo fianza.

El diputado del PAN, César Madrigal Díaz, hizo esa propuesta, para endurecer la sanciones a los contaminadores del agua.

Madrigal Díaz dijo que el caso que lo motivó proponer más sanciones es el caso del canal de Las Pintas, donde han localizado 150 descargas ilegales, tema del cual habló en la sesión de Glosa donde estuvoieron presentes los funcionarios del Gabinete del Agua, entre ellos, Ernesto Marroquín, secretario de Gestión Integral del Agua.

Para el legislador del PAN “es una burla” que el gobierno de Jalisco solo haya interpuesto hasta hoy nueve denuncias penales, por la contaminación de los cuerpos de agua, en el canal de Las Pintas.

“Sobre todo, en el canal de Las Pintas que es el que abastece de agua al sistema antiguo de Chapala, que es el que ha ocasionado que no tengan agua en sus casa, el tema de los tandeos, lo cerraron por la gran contaminación que existe, secaron este gran canal de Las Pintas ¿y qué encontraron? 150 descargas de aguas residuales ilegales. ¿De dónde provienen estas descargas?, vienen de industrias, de casas, de fraccionamientos y traen residuos sanitarios, residuos industriales como metales. Es un tema grave”, explicó.

Las personas y las industrias siguen realizando descargas contaminantes a los cuerpos de agua y esas conductas que atentan contra la salud, se quedan en la impunidad.

De 150 descargas residuales encontradas en el canal de Las Pintas, faltan por clausurar 50 y solo se han presentado nueve denuncias penales, lo que constituye “una burla”, expresó el legislador.

“La sancion actualmente es de uno a tres años de prisión. Estamos proponiendo de que sea de tres a diez años de prisión y número tres, en el tema de la multa actualmente señala una multa de 60 mil a seis millones de pesos, la vamos a duplicar de entre 120 mil y 12 millones de pesos, es dcir, por contaminación, pena de prisión. Quien esté contaminando nuestros ríos y arroyos, que han permitido que nuestras llaves y que en nuestra casas salga agua sucia, van a pagar con cárcel y no que impunemente se estén enriqueciendo”, dijo.

La iniciativa del diputado César Madrigal plantea endurecer las sanciones y catalogar el delito de las descargas den los cuerpos de agua, “como un delito grave”.