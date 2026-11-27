Estaban autos con reporte de robo

Al atender el reporte de que sujetos hacían detonaciones de arma de fuego, la Policía de Jalisco detectó en Coyula, municipio de Tonalá, una finca en donde se resguardaban vehículos, placas de circulación e incluso motores con reporte de robo, así como herramientas presuntamente utilizadas para remarcar automóviles.

El inmueble está ubicado en Circuito Coyula, cerca del cruce con Periférico, y fue descubierto al atender un reporte sobre detonaciones de arma de fuego.

Al acudir a verificar, los oficiales se enteraron que varios sujetos se retiraron luego de una supuesta discusión; entonces los agentes se dieron cuenta desde la calle se podía apreciar que en el interior de una finca había vehículos con placas de circulación con reporte de robo, por lo que notificaron al Ministerio Público.

Los carros fueron descubiertos tras atender un reporte de detonaciones de bala

Tras el trámite de una orden de cateo emitida por un juez de control, se ingresó al sitio y fueron localizados un Nissan Tsuru, un Honda Accord y una Nissan NP300, todos con irregularidades.

Asimismo, se decomisaron placas de circulación de un MG 5, con reporte de robo con violencia en 2023, y otras correspondientes a un Kia Seltos, con denuncia de ese mismo año, en Tonalá, aparte de dos motores.

Concluido el cateo, el lugar quedó asegurado por elementos de la Fiscalía del Estado.

El lugar se encuentra en Coyula, municipio de Tonalá

Según información preliminar, algunos de los automotores habrían sido robados en colonias como la Moderna y Americana, de Guadalajara, y en el Fraccionamiento Revolución, de San Pedro Tlaquepaque, entre otras.