Nómina de pensionados del IPEJAL

El juez en retiro Leopoldo Partida Caballero, quien fue arrestado por uno de los Módulos del programa Salvando Vidas, conocido coloquialmente como “El Torito”, percibe una de las llamadas pensiones doradas del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL): 102 mil 459 pesos con 98 centavos mensuales, por concepto de jubilación, a la que habría que descontarle 8 mil 864 pesos con 77 centavos de impuesto sobre la renta (ISR), para una percepción de 93 mil 595 pesos con 21 centavos constantes y sonantes.

Tal información es pública en la página de transparencia del IPEJAL, en donde se puede corroborar que el ex juzgador percibió dichos ingresos al menos desde mayo a octubre de este año.

Partida Caballero laboró en la Fiscalía del Estado con varios cargos como agente del Ministerio Público, coordinador e incluso subprocurador; sin embargo, salió de esa institución durante la administración del gobernador Aristóteles Sandoval, en tiempos del fiscal general Luis Carlos Nájera.

Posteriormente ingresó al Poder Judicial del Estado, primero como juez en reserva y luego como juez en funciones.

En diciembre del 2022, Leopoldo Partida acusó al presidente del Supremo Tribunal de Justicia estatal, Daniel Espinosa Licón, por supuestos despidos injustificados.

El reclamó ocurrió durante el informe anual de actividades de Espinosa Licón, quien entonces le respondió y lo señaló de haber sido ayudado para obtener su cargo como juez gracias al nepotismo de su hermano, Alfonso Partida Caballero, quien entonces era miembro del Consejo de la Judicatura de Jalisco.

En noviembre de 2019 Leopoldo fue señalado como uno de los integrantes de dicho poder que interpusieron amparos en contra de la reforma para buscar que no se diera luz verde a la aplicación de controles de confianza -con exámenes de polígrafo y de consumo de sustancias tóxicas, entre otros- o para que no se les suspendiera un bono por retiro.

En junio de 2019 fue uno de los 21 jueces a los que cambiaron de adscripción por supuestas actuaciones irregulares y lo movieron de un juzgado penal de Puente Grande a uno de la misma materia en Zapotlán el Grande.

El juez en retiro Leopoldo Partida -camisa negra-. FOTO: Captura de pantalla de El Diario de Guadalajara

ACEPTA “ERROR” PERO PROCEDE POR DIFUSIÓN DE IMAGEN Y “GOLPE” A SU HERMANO ALFONSO

En entrevista con el medio digital El Diario de Guadalajara, el juez en retiro Leopoldo Partida Caballero anunció que procederá legalmente contra los medios de comunicación que difundieron esta semana un video en donde aparece esposado, en evidente estado de ebriedad y profiriendo palabras altisonantes.

El jubilado con pensión dorada advirtió que un equipo de abogados, amigos suyos, se encargan ya de la denuncia penal y también de una demanda por otra vía; recalcó que le provocaron daño moral a él y que también se buscaba perjudicar a su hermano Alfonso Partida Caballero, catedrático de la Universidad de Guadalajara, a quien el mismo Leopoldo señaló que le apodan “El Paros”.

Agregó que su familiar es crítico de las cuestiones de seguridad y que eso incomoda a las autoridades.

QUE ÉL NO IBA MANEJANDO PERO TOMÓ EL VOLANTE

Sobre el video en el que aparece bajo arresto en un módulo de Salvando Vidas, Leopoldo Partida narró que los hechos ocurrieron luego de que el 15 de septiembre pasado, vino de su casa en Cihuatlán, a Guadalajara para la fiesta por el cumpleaños de su hijo, en donde estuvo ingiriendo alcohol, y aseguró que cuando se encontraron -en la Colonia Americana- con el operativo de alcoholimetría, decidió tomar el volante para que lo arrestaran a él, que está jubilado y no trabaja ya, y no detuvieran al chofer original, pues éste era una persona que al otro día tenía que presentarse a su empleo.

El ex juez dijo que nunca atacó a las mujeres agentes viales como se difundió en redes sociales, y que al contrario a él y sus acompañantes los agredieron y les robaron dinero en efectivo y alhajas.

Adelantó que la denuncia que lleva a cabo va en contra del encargado de los operativos de alcoholimetría a quien identificó como Roberto Blake, y contra dos oficiales del sexo femenino.

Aseguró además que en el Centro Urbano de Retención Vial por Alcoholimetría (CURVA), en donde están las celdas en las que él permaneció bajo arresto por 36 horas, existe una red de corrupción en la que abogados lucran con la tramitación de amparos contra las detenciones.