Los Centros de Justicia para las Mujeres (CJM) de Guadalajara, Puerto Vallarta y Colotlán obtuvieron la recertificación federal del Sistema de Integridad Institucional (SII), reconocimiento que avala el cumplimiento de estándares nacionales para garantizar una atención integral y especializada a mujeres víctimas de violencia, así como a sus hijas e hijos.

La recertificación es resultado de una evaluación coordinada por la Secretaría de las Mujeres del Gobierno federal, con la participación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), que revisa el funcionamiento de estos espacios y la calidad de los servicios que ofrecen.

Sofía García Mosqueda, coordinadora de la Red de Centros de Justicia para las Mujeres de Jalisco, explicó que la evaluación contempla 21 indicadores relacionados con los procesos de atención, el seguimiento de los casos y el trabajo que realizan los equipos multidisciplinarios.

La funcionaria señaló que la revisión no se limita a verificar la operación de los centros, sino que también considera cómo se acompaña a las mujeres que acuden a solicitar ayuda después de vivir situaciones de violencia.

Entre los aspectos evaluados se encuentran el cumplimiento de la normatividad, la organización interna, la eficiencia operativa, la capacitación del personal y el desempeño ético de quienes trabajan en estas instituciones.

A diferencia de una primera certificación, la recertificación permite comprobar que los centros mantienen los estándares alcanzados y continúan aplicando medidas para mejorar sus servicios. Este reconocimiento debe renovarse cada dos años y también es un requisito relevante para acceder a recursos federales destinados a fortalecer su capacidad de atención.

Para las usuarias, la acreditación respalda el trabajo de los centros en la prestación de servicios como acompañamiento psicológico, asesoría jurídica, atención especializada y orientación para recuperar su autonomía y reconstruir sus proyectos de vida.

Actualmente, la Red de Centros de Justicia para las Mujeres de Jalisco cuenta con cinco sedes: Guadalajara, Puerto Vallarta, Colotlán, Tlajomulco de Zúñiga y San Pedro Tlaquepaque. Con la recertificación de tres de ellas, se reconoce el trabajo institucional que se desarrolla en distintas regiones del estado para acercar los servicios de atención y acceso a la justicia.

El objetivo, de acuerdo con el Gobierno estatal, es mantener espacios seguros, evitar la revictimización y fortalecer las condiciones para que las mujeres puedan ejercer su derecho a vivir libres de violencia.