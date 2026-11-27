Claudia Murguía es abogada, ha sido tres veces diputada local y trabajó en el Instituto Jalisciense de las Mujeres y la Secretaría de Educación.

La tres veces diputada local, Claudia Murguía Torres, recibió la medalla y el reconocimiento nacional La Mujer del Año 2026, entregado por la fundadora de este premio y presidenta nacional de los Centros de Integración Juvenil (CIJ), Kena Moreno.

La entrega del premio se realizó en la ciudad de México, donde desde hace 66 años se lleva a cabo ese reconocimiento por el Patronato Nacional de la Mujer A.C.

Otras mujeres quen han recibido la distinción son la escritora Rosario Castellanos, la científica Julieta Fierro, la primera gobernadora de México, Griselda Álvarez Ponce de León, la política Ifigenia Martínez, la diplomática Alicia Bárcena, la directora de orquesta Alondra de la Parra y la ahora senadora y exministra, Olga Sánchez Cordero.

Claudia Murguía estuvo acompañada de legisladores de Jalisco de diversos partidos, directivos del PAN y por su familia, que viajó desde Ciudad Guzmán, de donde es oriunda.

La legisladora jalisciense es abogada por el Centro Universitario del Sur (CUSur) de la Universidad de Guadalajara (UdeG), ha sido la primera mujer en coordinar la fracción del PAN en Congreso en Jalisco, es impulsora de reformas como la tipificación de la violencia vicaria, así como presidenta del Patronato de los Centros de Integración Juvenil en Jalisco, desde donde impulsa la creación de la Clínica para Mujeres con Adicciones.

Al tomar el micrófono, Murguía Torres reconoció la realidad de miles de mujeres que aún sufren violencia y discriminación en el país, a pesar de que las mujeres han conquistado derechos, transformado instituciones, ampliado su presencia en la vida pública y derribado barreras que durante generaciones parecían inamovibles.

“Sin embargo, en este preciso momento, hay niñas que están siendo abusadas, dos mujeres mueren al día en este país víctimas de feminicidio, mujeres abusadas sexualmente, mujeres que son presas en su propio hogar, que viven víctimas del miedo y de los golpes, mujeres a las que el poder económico, el influyentismo y la corrupción las ha separado de sus hijos”, subrayó.

Más que reformar leyes, dijo que lo que se requiere “es un cambio profundo de mentalidad y de conciencia”, algo que prometió “nunca olvidar, y este reconocimiento será el recordatorio para lo que tengo que hacer”.

De su paso por la política destacó que ha dedicado la mayor parte de su vida al servicio público: “En la política encontré una manera de expresar mis convicciones y de intentar transformar las realidades que yo considero injustas”.

La abogada guzmanense también ha trabajado en el Ayuntamiento de Tlaquepaque, el Instituto Jalisciense de las Mujeres, la Secretaría de Educación y fue regidora en el Ayuntamiento de Zapotlán el Grande. Desde hace 25 años milita en el PAN, partido al que dijo pertenecer con orgullo.

A la ceremonia de entrega del reconocimiento “La Mujer del Año 2026” acudieron desde Jalisco, Cuquis Camarena, coordinadora del grupo parlamentario del PRI en el Congreso; Miguel de la Rosa, coordinador de los diputados de Morena; Tonantzin Cárdenas coordinadora del grupo parlamentario de Futuro; la ex diputada Mara Robles Villaseñor, Héctor Pizano, procurador Social de Jalisco; Miguel Rojas, tesorero del PAN estatal, así como los ex legisladores panistas Gustavo Macías y José Antonio de la Torre.