Los hallazgos continúan en el Cerro del Cuatro, en San Pedro Tlaquepaque, donde el colectivo Madres Buscadoras de Jalisco ha localizado hasta el momento cinco cuerpos completos, además de restos óseos, durante los trabajos de procesamiento de una fosa clandestina encontrada el pasado sábado 21 de noviembre.

El martes 24 de noviembre, el colectivo informó sobre la recuperación de un cuerpo más, aparentemente del sexo masculino. Entre las prendas que portaba se identificó una chamarra acolchada azul marino con capucha, marca Pepe Jeans; pantalón negro; short tipo pants gris; calcetines aparentemente blancos; bóxer con rayas blancas y un cinturón negro tipo táctico.

Las buscadoras precisaron que todavía no se había determinado oficialmente el sexo, la identidad ni la temporalidad del cuerpo, por lo que será necesario esperar los resultados de los estudios periciales correspondientes.

Este jueves 26 de noviembre, el colectivo reportó un nuevo hallazgo durante la continuidad de las labores: la extracción de un lote de restos óseos identificado como el número dos del cuadrante uno. En el mismo punto también fue localizado un tenis negro de la marca Puma.

Madres Buscadoras de Jalisco señaló que continuará dando seguimiento a los trabajos de las autoridades y a los resultados de los análisis periciales. Asimismo, comparte las características de las prendas y los objetos encontrados con la intención de que la información pueda ser útil para las familias que buscan a sus seres queridos.