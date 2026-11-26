Ante la popularización de un videojuego en el que se representan conductas delictivas, la Policía de Jalisco advirtió sobre los riesgos de que menores de edad se expongan a ese tipo de contenido.

El secretario de Seguridad Jalisco, Juan Pablo Hernández González, hizo un llamado este jueves para que los padres dialoguen con los más pequeños del hogar y les expliquen por qué no es contenido adecuado para ellos y establezcan controles parentales en cada dispositivo o consola.

El funcionario dijo que a través de la Policía Cibernética se detectó que el 19 de noviembre el videojuego fue lanzado y actualmente tiene récord de ventas, pero representa riesgos para los menores porque aunque se trata de una ficción, presenta situaciones que tienen a normalizar la violencia, la desensibilización y el desarrolla de pensamientos agresivos.

El videojuego tiene también situaciones de consumo de drogas, alcohol y tabaco, aparte de conductas delictivas.

Juan Pablo Hernández recomendó que antes de adquirir un videojuego, se deben revisar las etiquetas de clasificación, pero reconoció quetambién hay lugares donde los menores podrían comprar e incluso recurrir a la piratería, para hacerse de estos tipos de juegos.

Aunque el mando policiaco no precisó cuál era el nombre del videojuego violento lanzado recientemente, se sabe que se trata del denominado GTAVi.