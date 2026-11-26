Dinero y objetos de valor asegurados a la banda

La Fiscalía del Estado anunció el desmantelamiento de una red delictiva dedicada a reclutar a personas de bajos recursos a las que les contrataban seguros de vida para luego asesinarlas y cobrar la póliza; se dice que son investigados tres casos cometidos en Jalisco y uno en Sinaloa.

Dentro de las pesquisas se logró la captura de tres hombres y una mujer, señalados como integrantes de la banda, además del aseguramiento de 17 vehículos vinculados con los ilícitos, así como alhajas, relojes de lujo, un cheque por más de 10 millones de pesos, una cantidad superior a los dos millones de pesos en moneda nacional y dólares, aparte de varias pólizas de seguros.

La red delictiva no alcanzó a cobrar un cheque por más de $10 millones

Se explicó que la célula criminal simulaba accidentes y reclamaban el cobro de las pólizas de seguros de vida, por lo que sus integrantes son investigados por homicidio intencional y fraude.

Los detenidos son Jorge Luis “N”, Carlos Alonso “N”, Pasiano “N” y Regina Jazmín “N”, quienes enganchaba a sus víctimas al ofrecerles empleo.

Una vez que las personas aceptaban el supuesto trabajo y entregaban su documentación, lo delincuentes les abrían cuentas bancarias y realizaban transacciones para generar un historial crediticio y facilitar la aprobación de seguros de vida por montos millonarios, en los cuales aparecían como beneficiarias personas cercanas a uno de los imputados.

👮🏻‍♂️ La Vicefiscalía en Investigación Regional realizó trabajos de investigación que permitieron identificar un posible esquema delictivo en el que se contrataban seguros de vida a nombre de personas reclutadas para posteriormente privarlas de la vida y cobrar las pólizas. (1-2) pic.twitter.com/YP3ITOBJLX — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) November 26, 2026

SUPUESTA VOLCADURA EN EL ARENAL LEVANTÓ LAS SOSPECHAS

La Fiscalía de Jalisco precisó que las indagatorias iniciaron desde el 24 de marzo de este año por parte de la Vicefiscalía en Investigación Regional, tras el hallazgo de un hombre sin vida en el interior de un vehículo volcado sobre un camino en el municipio de El Arenal, caso que inicialmente aparentaba ser un percance vial, pero que tras la autopsia y los dictámenes periciales correspondientes cambió de línea de investigación a homicidio doloso, pues la víctima presentaba múltiples heridas causadas por objetos punzocortantes.

Se estableció además que el hombre fallecido en ese caso, había sido asegurado bajo el esquema de la célula delictiva, pero la intervención del Ministerio Público impidió que se pudiera cobrar la póliza por su muerte.

En los cateos fueron asegurados 17 vehículos

Dentro de las indagatorias, el pasado lunes 23 se ejecutaron cuatro órdenes de cateo de forma simultánea en inmuebles ubicados en los municipios de Zapopan —incluido uno en la delegación de Tesistán— y El Arenal.

En estas diligencias se logró la captura de las cuatro personas ya señaladas, así como el aseguramiento de los automotores, el dinero y las joyas.

Los tres hombres y la mujer bajo arresto fueron puestos a disposición de un juzgado de control con sede en Tequila, imputados por los delitos de homicidio doloso y fraude; el próximo viernes se resolverá su situación jurídica.