. La rectora Karla Planter, la directora de la FIL, Marisol Shulz y el presidente de la FIL, José Trinidad Padilla.

Por su trayectoria de 40 años y por su contribución al desarrollo cultural, turístico y económico de Jalisco, el Congreso local entregó -en una sesión solemne- un reconocimiento a la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara.

La rectora general de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Karla Planter Pérez, el presidente de la FIL, José Trinidad Padilla López y la directora de la FIL, Marisol Schulz, recibieron la distinción de manos del diputado Enrique Velázquez, presidente de la Mesa Directiva.

Karla Planter dijo que “la FIL es una política pública local, con impacto global” y que fue creada no desde la federación, sino desde un estado. Recordó que la UdeG es quien creó y es el mayor auspiciante de la fiesta de los libros en español.

“La FIL no es otra cosa que una política pública local, con impacto global. Por eso insisto en una preposición. No hablemos de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, sino de una Feria Internacional del Libro desde Guadalajara. De aquí sale una conversación que irradia todo el mundo de habla hispana y a cada eslabón de la cadena del libro esté donde esté. A la editorial de Bogotá que vende aquí sus derechos de traducción, a la bibliotecaria de Chiapas que vuelve con una idea nueva, a la autora de Barcelona que se encuentra aquí con sus lectores americanos, expresó.

De parte del Congreso local, el discurso lo pronunció el diputado de Hagamos, Tonatiuh Bravo Padilla, quien destacó el impacto económico que tiene la FIL para Jalisco y para Guadalajara.

Y dio un dato que lo ejemplifica: en 1987 cuando nació la FIL, había siete hoteles en tres kilómetros alrededor de Expo Guadalajara. Hoy operan más de 30 establecimientos de hospedaje.

“La FIL no solo es una fiesta de las letras, es también uno de los motores económicos más poderosos de Guadalajara, de Jalisco y de México. Por estimaciones del Gobierno de Jalisco, cada edición deja una derrama superior a los 330 millones dólares, en hoteles, restaurantes, transporte, comercio y servicios y los negocios editoriales que aquí se pactan rebasan los 40 millones de dólares”, precisó.

El presidente de la FIL, José Trinidad Padilla López, recordó que antes de 1987 esta actividad cultural no existía y mencionó a quien fue el impulsor de la FIL: Raúl Padilla López, ex rector general.

“Recuerdo su entusiasmo, su determinación y aquella capacidad para reunir voluntades alrededor de una idea. Quizá uno de sus mayores aciertos fue comprender que las grandes obras culturales deben adquirir vida propia, trascender a sus creadores y convertirse en instituciones capaces de perdurar. La FIL es hoy una de esas instituciones. Cuidarla y pensar en su futuro es también una manera de honrar su memoria”, resaltó.

El Congreso del Estado comenzó el trámite ante el Gobierno de Jalisco para que la FIL sea declarada Patrimonio Cultural inmaterial del Estado, para reforzar su permanencia, protección, promoción y difusión.

A la sesión solemne del Congreso acudieron más de 300 invitados entre el equipo organizador de la FIL, rectores de centros universitarios, directores de preparatorias, docentes y estudiantes. Del Poder Judicial, estuvo presente el magistrado Ricardo Suro Estévez y del Poder Ejecutivo, el subsecretario de Gobierno, Ricardo Rodríguez Jiménez.

Al final, los directivos de la UdeG y de la FIL se tomaron la fotografía del recuerdo en la tribuna legislativa.