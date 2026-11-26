En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la presidenta del PRI Jalisco, Laura Haro Ramírez, cuestionó los resultados de las autoridades estatales y federales para atender la violencia de género y garantizar el acceso a la justicia.

Durante una rueda de prensa, la dirigente afirmó que entre enero y octubre de este año fueron asesinadas violentamente 74 mujeres en Jalisco y que la impunidad en los casos de feminicidio alcanza el 95 por ciento, cifras que presentó durante el encuentro con medios de comunicación.

Haro sostuvo que no basta con fortalecer las leyes si las investigaciones no avanzan y los agresores no reciben sanciones. “Ninguna mujer en este estado y en este país puede recibir ni merece ningún tipo de violencia”, expresó.

En materia electoral, anunció que el PRI podría retomar la iniciativa “Iguales contra Iguales” para el proceso de 2027. La propuesta consiste en que las mujeres sean las candidatas del partido a las presidencias municipales en aquellos municipios que nunca han sido gobernados por una mujer, en caso de que no se registren avances suficientes en su representación política.

“En 2030, este estado debe de tener 50 por ciento de presidencias municipales encabezadas por mujeres. No vamos por ocho, vamos por todo el estado”, afirmó.

La dirigente también pidió a las autoridades electorales revisar cómo ejercen los partidos los recursos que deben destinar por ley a la capacitación y al fortalecimiento del liderazgo político de las mujeres. Aseguró que el PRI Jalisco invierte en su preparación por encima de las obligaciones legales.

Por su parte, Valeria Guzmán Vázquez, presidenta del Organismo Nacional de Mujeres Priistas (ONMPRI) en Jalisco, informó que de enero a septiembre se registraron 71 mil 313 llamadas al 911 relacionadas con situaciones de violencia contra mujeres en la entidad.

Guzmán presentó la Guía de Prevención, Protección y Defensa de las Mujeres en la Vida Política y el libro Poder y Silencio, que reúne testimonios de mujeres de distintas fuerzas políticas.

También destacó la Unidad de Atención a la Violencia Política en Razón de Género, que ofrece gratuitamente acompañamiento jurídico y psicológico, así como asesoría en comunicación y manejo de crisis.

Entre las demandas del organismo incluyó recuperar las estancias infantiles y las escuelas de tiempo completo, ampliar los apoyos para cuidadoras y jefas de familia, destinar recursos a refugios y fortalecer la atención al cáncer de mama y cervicouterino. También planteó medidas para avanzar en igualdad salarial y reconocer a las madres buscadoras.

“Este 25N debe traducirse en presupuesto, políticas públicas y acceso efectivo a la justicia”, sostuvo.

Al cierre, Haro reconoció las actividades de capacitación del ONMPRI Jalisco, entre ellas una jornada impartida por el Tecnológico de Monterrey, y reiteró que su dirigencia buscará impulsar candidaturas de mujeres para las elecciones de 2027.