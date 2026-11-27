Con el objetivo de incorporar la perspectiva de género y el enfoque de cuidados en el diseño de las ciudades, la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH) realiza el foro “Hacia Ciudades Seguras e Igualitarias: Evidencia y Acción desde la Planeación Urbana”, los días 26 y 27 de noviembre en Guadalajara y Zapopan.

El encuentro se desarrolla en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y cuenta con la colaboración de ONU Mujeres, ONU-Hábitat y la Universidad de Guadalajara. Participan especialistas, autoridades estatales y municipales, integrantes de la academia y representantes de organizaciones de la sociedad civil.

Como parte central de las actividades, se presentan los resultados de cinco Auditorías Locales de Género aplicadas durante 2026 en los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco de Zúñiga, Puerto Vallarta y Lagos de Moreno. Los ejercicios se realizaron mediante recorridos participativos con mujeres cuidadoras y expertas en urbanismo feminista, permitiendo identificar áreas de oportunidad para construir espacios públicos más accesibles, seguros e inclusivos.

Fabiola Loya Hernández, titular de la SISEMH, señaló que las auditorías demostraron que las experiencias y necesidades de las mujeres pueden traducirse en acciones concretas de planeación urbana. Destacó que el propósito es ampliar esta metodología a más municipios del estado y consolidarla como una práctica permanente.

Durante el foro se compartirán 12 recomendaciones estratégicas derivadas de las auditorías, además de una ruta de acción enfocada en mejorar la iluminación y el mantenimiento de espacios públicos, diseñar ciudades que reconozcan las tareas de cuidado, fortalecer redes de apoyo y promover la institucionalización de las auditorías de género.

La inauguración contó con la participación de representantes de ONU Mujeres, la Universidad de Guadalajara, el Poder Judicial y la Vicefiscalía Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños, Adolescentes, Razón de Género y la Familia. También se desarrollaron conferencias, talleres y diálogos entre alcaldías para analizar compromisos y estrategias que permitan avanzar hacia ciudades más seguras para mujeres y niñas.

Las actividades continuarán en el Laboratorio para la Ciudad, en Zapopan, con paneles sobre urbanismo feminista, participación comunitaria y enfoque de cuidados, así como un panel conmemorativo por el 15 aniversario del Programa Global Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas de ONU Mujeres.

Con estos trabajos, la SISEMH refrenda su compromiso de acompañar técnicamente a los gobiernos municipales para incorporar la perspectiva de género en la planificación territorial y fortalecer entornos urbanos donde mujeres y niñas puedan ejercer plenamente su derecho a la ciudad.