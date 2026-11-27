Operativo especial de vigilancia en FIL 2026

La Secretaría de Seguridad Jalisco informó de un operativo especial de vigilancia en el que participarán la Policía Estatal Preventiva, la Unidad de Drones, la Unidad Canina K9, la Policía Turística, la Comisaría Vial y la Policía Metropolitana (Metropol) con motivo de la edición 40 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) 2026, que se realizará del 28 de noviembre al 6 de diciembre en la Expo Guadalajara.

Señaló que se prevé presencia de la Policía Estatal Preventiva principalmente al interior del complejo, en los ingresos y las zonas aledañas; en tanto, la Metropol realizará patrullajes en el perímetro con el Escuadrón Motorizado Guepardos.

Por su parte, la Comisaría Vial tendrá participación en las principales vialidades de acceso, como las avenidas Mariano Otero, De las Rosas, Faro, Topacio, López Mateos y Calzada Lázaro Cárdenas, para agilizar la circulación y gestionar el transito de todos los sujetos de movilidad.

La Comisaría Vial destinará agentes

El despliegue también sumará a la Policía Turística, cuyos elementos realizarán recorridos para apoyar a los autores y lectores nacionales e internacionales.

Además, la Unidad de Drones apoyará con guardia aérea para monitorear el flujo de asistentes y detectar cualquier posible eventualidad en los alrededores del centro de exposiciones.

Por su parte, la Unidad K9 implementará inspecciones con binomios caninos en áreas estratégicas para localizar probables objetos o sustancias que podrían representar algún riesgo.

El dispositivo focalizado mantendrá coordinación y comunicación permanente con los centros de mando del C5 Escudo Jalisco para el monitoreo de la red de cámaras de videovigilancia y comunicación entre las corporaciones.

La Policía Preventiva se encargará de la vigilancia en el ínterior del recinto ferial

RECOMENDACIONES

La Secretaría de Seguridad Jalisco recomienda las siguientes medidas a los asistentes al evento literario, cuyo país invitado es Italia —con participación de Brasil—:

-Priorizar pagos electrónicos a través de tarjetas de crédito o debito físicas o mediante “contactless” —pago sin contacto—.

-Resguardar sus compras.

-Mantener a la vista a menores de edad, otorgarles datos de identificación y acordar un punto de encuentro en caso de extravío.

-Identificar puntos de auxilio.

-Anticipa tus tiempos de traslado y utiliza preferentemente transporte público.

-Hacer uso de estacionamientos establecidos.

-Adquirir boletos de ingreso solo en canales oficiales.

-Si se detecta alguna situación inusual, repórtala con los oficiales en la zona o al 911.