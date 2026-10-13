Bomberos de Guadalajara no lanzaron chorros de agua contra los manifestantes

. Miguel Ángel Peña, líder de Bomberos Libres, pidió a la población que no pongan a todos en la misma bolsa.

Ante la indignación de ciudadanos expresada en redes sociales por la participación de bomberos en el lanzamiento de chorros de agua para dispersar a los manifestantes afuera de Casa Jalisco, la Coalición de Bomberos Libres de Guadalajara se deslindó de esa acción.

Miguel Ángel Peña Ortiz, coordinador de la Coalición, dijo que elementos de la corporación de Guadalajara no participaron y únicamente estaban dos pipas de esa Coordinación Municipal, pero ninguno de sus integrantes tomó las mangueras para lanzar agua.

“Durante los hechos lamentables ocurridos el 11 de octubre en esta manifestación, el personal de Bomberos Guadalajara no tiene nada que ver. De verdad, nosotros queremos hacer esta aclaración y el exhorto a la ciudadanía también, comentarles que siempre estamos comprometidos con ustedes que son a quienes nos debemos. Como ustedes pueden observar, nosotros estamos bien identificados, los uniformes de nosotros tienen bien identificados los nombres de la dependencia a la que pertenecen y hasta cuenta con el apellido”, explicó Peña Ortiz.

El vocero de la agrupación explicó que en los videos de medios de comunicación y de asistentes a la manifestación, se observan elementos de Protección Civil del Estado y de Bomberos de Zapopan, quienes son quienes arrojaron chorros de agua en contra de las personas que estaban tras las vallas.

En todo caso, serán los titulares de Protección Civil del Estado y de Bomberos de Zapopan quienes tendrán que dar una explicación al respecto.

“Nosotros no participamos de manera directa en este tipo de represión que se pudo captar en videos. Ahí claramente se observa cuando menos a cuatro elementos. Dos de Protección Civil del Estado de Jalisco y de igual manera, dos de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, que están plenamente identificados. Los uniformes no coinciden con los de Bomberos Guadalajara. Claro que nos parece raro ¿qué tenían que hacer Bomberos de Zapopan manipulando el equipo? y es algo que tienen que aclarar sus coordinadores”, expresó.

Miguel Ángel Peña, quien tiene 21 años de trayectoria como bombero, indicó que la imagen de los apagafuegos se verá dañada tras los hechos del domingo. Sin embargo, pidió a los ciudadanos que no pongan a todos los elementos en la misma bolsa, ya que por unos pierden todos y eso sería injusto para estos servidores públicos.