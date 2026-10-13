Jalisco implementará rotación en el servicio de agua; habilitan plataforma para consultar afectaciones por colonia

El programa iniciara el l 15 de octubre y permanecerá vigente hasta marzo de 2027. A través de un sitio web, la ciudadanía podrá conocer los días en que habrá bajas presiones en el suministro y tomar previsiones

. El Programa de Rotación del Servicio de Agua Limpia iniciará el jueves 15 de octubre y se mantendrá hasta marzo de 2027. (ALICIA REYES )

Con el objetivo de informar oportunamente a la población y facilitar la organización de sus actividades diarias, el Gobierno de Jalisco presentó el Programa de Rotación del Servicio de Agua Limpia y puso en operación una plataforma digital para consultar los días en que habrá bajas presiones en el suministro de agua en distintas colonias del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

A través del sitio https://rotaciondeserviciosiapa.jalisco.gob.mx/, las personas usuarias podrán buscar su colonia, identificar la zona de rotación a la que pertenecen y conocer el calendario de distribución del servicio. El esquema entrará en vigor el 15 de octubre y se mantendrá hasta marzo de 2027.

La medida forma parte de las acciones impulsadas por el gobernador Pablo Lemus Navarro para atender la problemática de la calidad del agua en la metrópoli. Entre ellas destaca la suspensión del sistema de Las Pintas y el inicio de trabajos de saneamiento en la presa del mismo nombre, considerada uno de los puntos más críticos por la presencia de descargas irregulares.

Ismael Jáuregui Castañeda, director general del SIAPA, explicó que la estrategia busca priorizar la calidad del agua mientras se desarrollan obras e intervenciones para fortalecer la infraestructura hidráulica.

El secretario de Gestión Integral del Agua, Ernesto Marroquín Álvarez, señaló que existe coordinación permanente con la Comisión Nacional del Agua para incrementar las inspecciones, atender las fuentes de contaminación y garantizar que el agua suministrada cumpla con las condiciones necesarias para su potabilización.

La estrategia contempla además la construcción de un acueducto de desvío en La Calera, la incorporación de un nuevo tren de potabilización en la Planta Potabilizadora No. 1 de Miravalle y diversas acciones de saneamiento y rehabilitación de infraestructura.

El programa abarcará a las colonias abastecidas por la Planta Potabilizadora No. 1, equivalentes a cerca del 42 por ciento de las colonias que reciben servicio del SIAPA. Las zonas abastecidas por otros sistemas no se verán afectadas por este esquema temporal.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para hacer un uso responsable del agua, evitar desperdicios y mantenerse informada a través de los canales oficiales del Gobierno de Jalisco, la SGIA, la CEA y el SIAPA.