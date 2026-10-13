Puerto Vallarta reanuda actividades turísticas tras el paso del huracán “Simón”

. Puerto Vallarta.

Puerto Vallarta comenzó la reactivación de sus actividades turísticas luego del paso del huracán “Simón”, que se alejó de las costas de Jalisco sin que, hasta el momento, se reporten afectaciones en establecimientos del sector turístico, informaron autoridades estatales.

El Gobierno de Jalisco, a través de la Secretaría de Turismo y en coordinación con dependencias municipales y federales, señaló que continúa el proceso de evaluación en la zona, aunque las condiciones actuales permiten avanzar en el restablecimiento gradual de los servicios y actividades económicas.

Durante la contingencia, autoridades de los tres niveles de gobierno mantuvieron labores preventivas y de atención permanente en Puerto Vallarta y la región de Costalegre, con el objetivo de salvaguardar a la población y atender cualquier eventualidad derivada del fenómeno meteorológico.

Desde las 10:00 horas del lunes 12 de octubre, la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco autorizó el restablecimiento de actividades, así como la reanudación del transporte público y de los servicios generales.

En materia aeroportuaria, las autoridades informaron que el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta quedó habilitado desde las 14:30 horas del lunes únicamente para operaciones de aeronaves oficiales. La reapertura para vuelos comerciales está prevista para este martes 13 de octubre a partir de las 8:00 horas, por lo que se recomendó a los pasajeros verificar el estatus de sus vuelos directamente con las aerolíneas.

Las carreteras que comunican a Puerto Vallarta con Guadalajara permanecen operando con normalidad y sin daños reportados. Asimismo, las líneas de autobuses y otros servicios de transporte terrestre retomaron sus operaciones para facilitar la movilidad de residentes y visitantes.

En el sector hotelero, los establecimientos trabajan en la reactivación de sus servicios y continúan recibiendo huéspedes. Las actividades recreativas, tours y recorridos turísticos se incorporan de manera gradual, por lo que las autoridades sugirieron confirmar horarios y disponibilidad con cada prestador de servicios.

La recepción de cruceros y las actividades náuticas seguirán sujetas a las autorizaciones correspondientes, mientras continúe la evaluación de las condiciones marítimas.

Aunque los efectos del huracán han disminuido, las playas de la costa de Jalisco mantienen medidas preventivas y banderas rojas. Las autoridades exhortaron a turistas y residentes a respetar las indicaciones de Protección Civil y de los guardavidas, evitar ingresar al mar y suspender actividades acuáticas cuando representen algún riesgo.