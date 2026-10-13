Trasladan a Puente Grande a 7 detenidos tras enfrentamiento por protesta contra el agua sucia

Enfretamiento entre manifestantes y policía en las cercanías de Casa Jalisco (Francisco Guasco/EFE)

Los siete hombres que permanecían detenidos en las instalaciones de la Fiscalía del Estado en la Calle 14 de la Zona Industrial de Guadalajara por su presunta participación en los enfrentamientos con la policía el pasado domingo, fueron trasladados al Reclusorio de Puente Grande la mañana de este martes.

En total sumaron 39 las personas arrestadas tras los actos violentos registrados durante la manifestación en contra del agua contaminada, que inició en La Minerva y llegó al exterior de Casa Jalisco, en donde de acuerdo con la versión oficial, un grupo de choque atacó a policías que resguardaban la residencia oficial.

Los 32 detenidos restantes fueron obteniendo su libertad, desde la tarde-noche del mismo domingo 11, porque el Ministerio Público que conoció del caso determinó que los probables delitos que habrían cometido no ameritaban prisión preventiva; sin embargo quedaron sujetos a una carpeta de investigación por ataques a las vías de comunicación, lesiones y delitos cometidos en contra de representantes de la autoridad.

Los que no obtuvieron su libertad, y este martes 13 fueron presentados ante un juez de control y oralidad, para que determine su situación legal, están identificados como David Isaac “N”, Teodoro Isaac “N”, Juan Darío “N”, Alexis Daniel “N”, Samuel “N”, Israel “N” e Iván Octavio “N”.

La Fiscalía de Jalisco detalló que los primeros seis quedaron imputados por lesiones dolosas, “de acuerdo con el Artículo 206 con relación al 207 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco, con la agravante de la fracción VII, que establece que son aquellas que se producen contra personas que desarrollen funciones de seguridad pública”.

A la séptima persona, identificada como Iván Octavio “N”, se le imputó por desobediencia o resistencia de particulares, previsto en el Artículo 129 del mismo Código Penal, aunque no se precisó por qué en este caso el detenido no quedó en libertad, al tratarse de un delito no grave.

La Fiscalía del Estado resaltó que los siete imputados permanecerán en el área de juzgados para que sean sometidos a las audiencias correspondientes y no serán ingresados a la prisión hasta que el juzgado de control, en las próximas horas, determine su situación legal.

Agregó que la autoridad judicial deberá resolver si los siete detenidos son vinculados a proceso “y la medida cautelar que se señale conforme a derecho, entre las que se incluye que puedan continuar con su proceso en libertad”.