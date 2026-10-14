Bomberos de Guadalajara niegan haber usado mangueras contra manifestantes en Casa Jalisco

La Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara aseguró que sus elementos acudieron a la manifestación del pasado domingo en las inmediaciones de Casa Jalisco para proteger la integridad física de los asistentes y de las personas que se encontraban en la zona.

A través de un posicionamiento, la corporación precisó que su presencia tuvo como único propósito brindar seguridad durante la movilización, como ocurre en otras manifestaciones y concentraciones masivas.

Asimismo, negó que elementos tapatíos se encontraran en la primera línea de contención o participaran en los actos señalados por algunas cuentas en redes sociales.

Respecto a las imágenes y videos difundidos en plataformas digitales, en los que se observa el uso de mangueras contra manifestantes, Protección Civil y Bomberos de Guadalajara afirmó que el personal y las unidades que aparecen en ese material no pertenecen a la corporación municipal.

La dependencia reiteró su compromiso de trabajar al servicio de la ciudadanía y de garantizar la seguridad de las personas durante concentraciones públicas.

La manifestación del domingo se realizó en las inmediaciones de Casa Jalisco, donde se registraron incidentes durante el operativo de seguridad desplegado para contener a los participantes.