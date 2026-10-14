Exige Laura Haro destitución de responsables por represión en marcha por agua limpia

La presidenta del PRI Jalisco, Laura Haro Ramírez, exigió la destitución de los funcionarios que ordenaron el operativo policial durante la manifestación por agua limpia realizada el domingo 11 de octubre frente a Casa Jalisco, en Guadalajara, donde elementos de seguridad ejercieron fuerza excesiva contra ciudadanos, hecho que posteriormente reconoció el gobernador Pablo Lemus Navarro.

La dirigente priista consideró insuficiente el reconocimiento público del mandatario estatal y sostuvo que deben existir consecuencias administrativas y legales para quienes dieron las instrucciones que derivaron en las agresiones contra manifestantes, entre quienes había familias, niñas, niños y personas adultas mayores.

“Qué bueno que se haya reconocido por parte del titular del Ejecutivo los errores que se cometieron. Pero no basta con un video y debe de haber consecuencias puntuales, y quien haya dado estas órdenes, estas indicaciones, se deben de ir del gobierno”, afirmó.

Haro Ramírez calificó lo sucedido como un hecho sin precedentes en su trayectoria como activista estudiantil y social, y aseguró que la respuesta de las autoridades representa un acto de represión contra ciudadanos que ejercían su derecho a la libre manifestación para exigir una solución al problema de la calidad del agua.

Ante los testimonios de presuntas agresiones, amenazas y abusos durante el operativo, la dirigente anunció que el equipo jurídico del PRI Jalisco y las áreas de atención a víctimas del partido estarán disponibles para acompañar a las personas afectadas en la presentación de denuncias, quejas y otros recursos legales contra las autoridades involucradas.

Piden esclarecer órdenes a Protección Civil y Bomberos

Laura Haro también se refirió a la participación de elementos de Bomberos y Protección Civil durante los hechos y pidió evitar que la responsabilidad se limite a quienes ejecutaron las acciones, pues consideró que los cuerpos de emergencia y seguridad pública actúan bajo instrucciones de sus superiores.

La dirigente reconoció la labor habitual de estos cuerpos en la atención de emergencias, pero subrayó que es necesario conocer quién dio las indicaciones durante el operativo del domingo y establecer las consecuencias correspondientes.

“Las los cuerpos de Protección Civil, de bomberos y las autoridades de seguridad pública no actúan por voluntad propia”, sostuvo, al insistir en que deben transparentarse las órdenes y deslindarse responsabilidades.

En este contexto, adelantó que se impulsarían solicitudes de comparecencia ante el Congreso de Jalisco para que los funcionarios involucrados expliquen su actuación durante la manifestación. La intención, dijo, es que exista transparencia sobre la cadena de mando y que las autoridades rindan cuentas.

Finalmente, Haro Ramírez afirmó que el PRI respaldará a las víctimas y buscará que los hechos tengan consecuencias, al tiempo que cuestionó el desempeño del gobierno estatal y aseguró que la respuesta a las demandas ciudadanas no debe ser el uso excesivo de la fuerza pública.