Capturan al presunto homicida de repartidor de carnicería

Fue capturado por la Fiscalía del Estado, uno de los presuntos homicidas de un joven al que le dispararon luego de que asaltaron a una mujer en una carnicería.

Presunto homicida de repartidor de carnicería

Los hechos ocurrieron la tarde del pasado 13 de mayo, cuando un grupo de hombres ingresó a una carnicería ubicada en la colonia Lagos de Oriente, en Guadalajara, donde asaltaron a una mujer, a quien le quitaron una cadena que llevaba colgada al cuello.

Luego de esto, los ladrones huyeron en una camioneta marca Chrysler, tipo Voyager, color rojo, con placas de circulación de Michoacán; sin embargo, uno de los repartidores del negocio, se fue a perseguirlos en una motocicleta, y los alcanzó en un punto donde convergen las avenidas Presa Osorio, Roberto Weeks y la Calle Fabián Carrillo, en la Colonia San Joaquín.

Los asaltantes arrollaron al muchacho; el repartidor corrió para tratar de resguardarse en un local cercano, pero fue alcanzado por los delincuentes quienes le hicieron disparos en el cráneo, provocando que perdiera la vida.

El joven repartidor murió cerca del cruce de Roberto Weeks y Fabián Carrillo

Las indagatorias del caso establecieron que un sujeto llamado Leroy “N”, fue quien disparó en contra de la víctima y en su contra se solicitó una orden de aprehensión.

El mandato judicial fue cumplimentado por elementos de la Unidad de Investigación Especializada en Homicidios Intencionales, quienes lograron ubicar al señalado en calles de la colonia El Zalate, en Guadalajara, cerca de donde se cometió el crimen que se le imputa.

Leroy quedó a disposición de un juzgado donde se definirá su situación legal.