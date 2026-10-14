Carlos Lomelí se registra para buscar coordinación de Morena en Guadalajara

El senador de Morena por Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños, formalizó su inscripción para participar en el proceso de selección de la coordinación municipal de los comités de defensa de la transformación y la soberanía nacional en Guadalajara.

A través de un mensaje, el legislador explicó que tomó la decisión después de recorrer colonias y conversar con habitantes de la ciudad, quienes, aseguró, le han expresado preocupaciones relacionadas con el suministro de agua, la seguridad, los servicios públicos y el mantenimiento de las calles.

“Hay mucho que resolver y existe mucha expectativa ciudadana, porque se transforme Guadalajara. Los de Movimiento Ciudadano que están ahora ni escuchan ni resuelven, pero se agreden y reprimen a nuestra gente. Se han convertido en una costra que impide el bienestar ampliado del 2º piso de la 4º transformación”, afirmó.

Lomelí sostuvo que su decisión responde a la necesidad de atender los problemas de la capital jalisciense y planteó que el proceso de transformación requiere responsabilidad, experiencia y disposición para resolver las demandas ciudadanas.

El senador también señaló que Guadalajara ha sido una parte importante de su vida y aseguró que mantendrá su compromiso de escuchar a la población y trabajar por la ciudad y el estado.

“Mi compromiso seguirá siendo el mismo, estar presente, escuchar y trabajar con seriedad por Guadalajara y, por supuesto, por Jalisco”, concluyó.