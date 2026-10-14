Zapopan abrió una investigación para conocer quien ordenó a los bomberos lanzar agua a manifestantes

. Imagen de la sesión de la Junta de Gobierno del OPD Bomberos de Zapopan.

La imagen de los bomberos de Zapopan quedó manchada, al participar algunos elementos de esa corporación en la dispersión de los manifestantes con chorros de agua frente a Casa Jalisco.

Por ello, el regidor de Morena en Zapopan, Mauro Lomelí, exigió investigar quién ordenó utilizar a los bomberos del municipio para lanzar agua a los ciudadanos.

El coordinador de los regidores de Morena en el Ayuntamiento de Zapopan, solicitó en la sesión de la Junta de Gobierno del OPD de Protección Civil y Bomberos, identificar a los elementos que participaron en el operativo y esclarecer quién dio la instrucción de intervenir contra los ciudadanos que exigían agua limpia.

“No es posible lo que sucedió el fin de semana. Yo quiero hacer preguntas que se contesten en este mismo momento en esta Junta de Gobierno quiero preguntar ¿quién gestionó los recursos?, ¿quién solicitó el apoyo de Protección Civil y Bomberos en Casa Jalisco para la manifestación en contra del agua sucia?, ¿quién dio la orden de que nuestros bomberos rociaran chorros de agua cuando estaba ahí la policía que eran los encargados de contenerlos?”, preguntó Lomelí.

El líder de la bancada morenista en Zapopan enfatizó que el objetivo no es responsabilizar en forma indiscriminada a los elementos operativos, sino tener claro quién tomó las decisiones, quién dio las instrucciones y bajo qué criterios se movilizaron recursos municipales para participar en este operativo.

Por ello, insistió en que la investigación debe llegar hasta los mandos y funcionarios que pudieran haber ordenado o autorizado estas acciones, sin encubrir a nadie y con pleno respeto al debido proceso.

Ante las preguntas, Mario Alberto Espinoza, director de Bomberos de Zapopan, respondió lo siguiente:

“Efectivamente, a través del Órgano Interno de Control estamos haciendo las investigaciones correspondientes para que se esclarezcan las líneas de mando durante el proceso de la atención del apoyo que solicitaron, así mismo las intervenciones del propio personal”, respondió Espinoza.

El edil morenista compartió que los bomberos de Zapopan señalaron que ellos no estuvieron de acuerdo en participar en la marcha en Casa Jalisco.

“¿Quién estaba al mando de ese operativo? Los bomberos son gente buena y lo que nos dicen es ‘nos pusieron contra la espada y la pared”, dijo el edil.

El director de Bomberos de Zapopan no quiso responder a las preguntas y solo dijo que la cadena de mando se conocerá con la investigación que está en curso.