Diputados de oposición solicitan al gobernador que destituya al secretario de Seguridad Pública

. Diputados de Morena, encabezados por Miguel de la Rosa, buscan que se tomen medidas para que no se repita la violencia en manifestaciones.

El secretario estatal de Seguridad Pública, Juan Pablo Hernández González, debe ser “destituido en forma inmediata” y tienen que fincarse responsabilidades legales a los autores de la violencia ilegal y los actos de represión registrados en la manifestación del domingo frente a Casa Jalisco.

Así lo exigen las bancadas parlamentarias del bloque opositor conformado por 16 diputados de Morena, Hagamos, Futuro y PT,

En un pronunciamiento por escrito firmado por los coordinadores parlamentarios, los diputados le exigen al gobernador Pablo Lemus Navarro, que inicie, de manera inmediata, “el proceso de separación de su cargo de todos los funcionarios y servidores públicos responsables de la represión en contra de manifestantes pacíficos”.

Se pide también que se garantice la restitución de derechos, la reparación integral del daño y las medidas necesarias para evitar que estos hechos se repitan, a favor de las más de 50 personas que fueron víctimas de violencia y detenciones durante las protestas por su derecho a recibir agua limpia, segura y de calidad.

“Gobernar jamás debe justificar el abuso o el uso excesivo de la fuerza pública en contra de la gente que depositó su cuidado y salvaguarda en el gobierno estatal. La fuerza pública debe utilizarse para protegerles, no para reprimir y darles la espalda”, señalaron.

“Hoy, es gracias a la sociedad organizada, que no ha parado de reclamar justicia, que se ha liberado a las personas detenidas arbitrariamente por exigir su derecho al agua limpia. Pero no basta reconocer un error si las instituciones y autoridades encargadas de la seguridad en Jalisco siguen actuando bajo el mando de funcionarios que han demostrado no tener reparo en instruir actos de represión y violación sistemática de los derechos humanos”, agregaron en su pronunciamiento.

Las y los diputados advirtieron que se evalúa la posibilidad de interponer juicios políticos contra los responsables de la represión del domingo 11 de octubre y le exigen al Poder Judicial local que desista de cualquier intento de imputar o juzgar a personas inocentes.