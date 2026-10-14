Exige Laura Imelda al SIAPA ampliar descuentos por agua contaminada a todas las colonias afectadas

El Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque solicitará que la próxima sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) incluya la discusión sobre los descuentos en el servicio de agua para todas las colonias afectadas por problemas de contaminación.

La presidenta municipal, Laura Imelda Pérez Segura, sostuvo que los beneficios deben aplicarse de manera general a las zonas abastecidas por la Planta Potabilizadora número 1 (PP1), luego de que, según señaló, se reconocieron afectaciones relacionadas con la calidad del agua proveniente de esa fuente.

De acuerdo con la alcaldesa, alrededor del 85 por ciento del territorio de Tlaquepaque abastecido por el SIAPA depende de la PP1, por lo que consideró necesario que el organismo reconozca las afectaciones en todas las colonias correspondientes, sin limitar los descuentos únicamente a las zonas que ya fueron identificadas mediante inspecciones.

“Queremos una junta de gobierno ordinaria para retomar el tema de los descuentos y que se reconozcan el 100 por ciento de las colonias que, evidentemente, por lo que ya se reconoció por parte del SIAPA y el Gobierno del Estado, han estado recibiendo agua contaminada”, expuso.

La presidenta municipal señaló que el Ayuntamiento enviará una solicitud por escrito para que el tema sea incorporado formalmente en el orden del día de la siguiente sesión, debido a que, aseguró, no se ha discutido de manera suficiente dentro de la Junta de Gobierno.

Durante la reunión, la representación de Tlaquepaque también planteó observaciones relacionadas con los perfiles analizados en la sesión. Según explicó la alcaldesa, el municipio se abstuvo de participar en esa determinación ante la falta de información suficiente, aunque aclaró que no buscaba obstaculizar el avance de los asuntos del organismo.

Piden una estrategia clara ante los tandeos

Finalmente, el Ayuntamiento insistió en que el SIAPA debe presentar ante su órgano de gobierno una estrategia detallada para atender las consecuencias de los cortes y la rotación del suministro.

La administración municipal señaló que, mientras se define el apoyo del organismo, continuará reforzando la distribución de agua mediante pipas y cisternas, además de monitorear los reportes sobre falta de suministro y calidad del líquido.

La exigencia central de Tlaquepaque es que la crisis del agua se atienda con información transparente, mecanismos de evaluación y criterios equitativos para otorgar descuentos a las colonias afectadas.