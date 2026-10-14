Tlajo inaugura plaza pública en La Teja; invierte 2.5 mdp

La localidad de La Teja, en Tlajomulco, cuenta con una nueva plaza pública construida con una inversión de 2.5 millones de pesos, luego de que el proyecto fuera seleccionado por los habitantes mediante el programa de Presupuesto Participativo 2026.

El presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, encabezó la inauguración del espacio, ubicado en la calle Felipe González, que abarca casi 800 metros cuadrados e incluye un kiosco, andadores, áreas de estar, banquetas, jardineras, iluminación y mobiliario urbano. También se rehabilitaron los juegos infantiles.

Durante la entrega, el alcalde señaló que la obra forma parte de las intervenciones realizadas en la localidad y afirmó que, en conjunto, la inversión municipal en La Teja se acerca a los 8 millones de pesos, con trabajos previos en calles y drenaje.

“Nunca más nuestras comunidades, nuestras delegaciones, nuestras agencias estarán olvidadas. Y por eso pudimos ya meter al Presupuesto Participativo obras de este tipo. Porque hoy estamos entregando una obra de 2.5 millones de pesos, pero ahí está lo que hemos hecho en La Teja: ya hemos hecho calles, hemos hecho ductos de drenaje, entre otras cosas, pero ya con una inversión de casi 8 millones de pesos”, expone.

“Eso nunca se había dado aquí en La Teja y es por el esfuerzo de todos. Hay que reconocer a quienes participan, se involucran, a quienes no han quitado el dedo del renglón para que La Teja también tenga dignidad”, expresa el alcalde.

Gerardo Quirino Velázquez, La Teja (Gobieron Tlajomulco)

Patricia Sandoval Martínez, coordinadora de Cercanía y Corresponsabilidad Social, explicó que el Presupuesto Participativo permite a los contribuyentes votar por las obras que consideran prioritarias para sus comunidades durante los primeros meses del año, en el periodo de pago del impuesto predial.

Para 2026 se sometieron a votación 10 proyectos. Según Sandoval Martínez, el presidente municipal instruyó ejecutar las 10 propuestas, aunque el monto que debía destinarse conforme a la disposición legal correspondiente al predial alcanzaba para realizar cuatro.

La funcionaria también informó que la participación aumentó de 9 mil votos en el ejercicio anterior a 18 mil en 2026.

Por su parte, el director de Obras Públicas, Celso de Jesús Álvarez Solórzano, detalló que la plaza cuenta con materiales de la región, como ladrillo de barro, teja y piedra, además de conexiones peatonales con el templo de la localidad.

“Hemos pujado por el tema de los materiales del lugar: el ladrillo de barro que se produce en la región, la teja, materiales martelinados, piedra. Son materiales muy orgánicos, pero embellecen los espacios. Es una superficie de casi 800 metros cuadrados, con una inversión de 2.5 millones de pesos y, repito, esto puede ser modulable, se puede ir creciendo por etapas, pero con esto ya garantizamos ir avanzando en los espacios públicos”, señala.

De acuerdo con el municipio, el proyecto puede ampliarse por etapas. La plaza queda destinada a actividades recreativas, culturales y comunitarias para los habitantes de La Teja.