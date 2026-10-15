Policía de Guadalajara gana seis medallas de oro y una de plata en juegos latinoamericanos

El policía de Guadalajara, Eduardo Sánchez, obtuvo siete medallas en las competencias de natación de los XIII Juegos Latinoamericanos de Policías y Bomberos, de las cuales seis fueron de oro y una de plata.

Durante la justa deportiva, que se lleva a cabo en León, Guanajuato, del 11 al 17 de octubre, Sánchez participó por octava ocasión y se colocó entre los deportistas más destacados del torneo, con resultados que contribuyeron a representar a la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara.

El uniformado compitió en las pruebas de 50 metros mariposa, 50 metros dorso, 50 metros pecho, 50 metros crol, 100 metros libres y relevo de 4x50 metros libres.

“Me siento satisfecho de haber participado en estos mis octavos juegos representando a la Comisaría, y listo para también representar a la policía el próximo año en los Juegos Mundiales para Policías y Bomberos en la Ciudad de Perth, Australia”, expresó Sánchez.

El policía destacó que, con los resultados obtenidos, se convirtió en uno de los participantes con más medallas de oro de la competencia.

“Estoy contento por el resultado y orgulloso de representar a la policía de Guadalajara”, señaló.

Sánchez buscará mantener su trayectoria deportiva en 2027, cuando se prevé la participación de policías y bomberos de distintos países en los Juegos Mundiales que tendrán como sede Perth, Australia.