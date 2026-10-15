Colectivos harán campaña para “vigilar” cómo votan los 38 diputados el tema del acueducto

El pronunciamiento lo hicieron 22 colectivos en el patio del Congreso del Estado.

Un grupo de 22 colectivos y organizaciones de la sociedad civil pidieron a los diputados locales que no aprueben la iniciativa del gobernador Pablo Lemus, para que se le autorice a realizar un contrato a 20 o 25 años, para construir el acueducto Chapala-Guadalajara, ya que significa “riesgos de privatización del agua”.

En un pronunciamiento realizado en el Patio del Congreso, los activistas exigen que el Congreso del Estado lleve a cabo un Parlamento Abierto, antes de que se presente a votación el dictamen, que establece que el gobierno de Jalisco adquiera compromisos financieros a largo plazo por 11 mil 922 millones de pesos.

Advirtieron que el nuevo acueducto afectaría el balance hídrico del lago de Chapala, así como de los ríos Santiago y Zula. Por eso, no apoyan el proyecto del nuevo acueducto.

Marco Eli Fregoso, representante Frente de Pueblos Unidos de la Ribera de Chapala, dijo lo siguiente:

“Por ello, planteamos: Restaurar integralmente el lago de Chapala, sus humedales, afluentes y ecosistemas ribereños. Sanear y restaurar los ríos de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago, mediante medidas efectivas de prevención, control y reducción de descargas contaminantes”, precisó.

María González Valencia, directora del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), informó que realizarán una campaña “Estamos Vigilantes de su Voto”, para que cada legislador estudie muy bien como votará ese tema.

Como parte de esa campaña, integrantes de los colectivos recorrieron cada oficina de los 38 diputados para advertirles que cuidarán el trabajo de cada legislador.

“El día de hoy estamos lanzando esta campaña para las y los diputados de este Congreso. Estaremos vigilantes de su voto. No a esta forma de privatización. No a este modelo de privatización. No a este endeudamiento público. No al acueducto Chapala-Guadalajara”, afirmó.

La académica de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Alicia Torres, responsable del cuerpo académico Agua, Medio Ambiente y Sustentabilidad, dijo que en forma lamentable, otra vía que esta desechando el gobierno de Jalisco es reparar las fugas de la tubería de la ciudad, ya que por ahí se desperdicia 37% del agua.

“¿Es realmente necesario que tengamos un segundo acueducto?, ¿ya la infraestructura que está ahí es super necesaria?, ¿no es más importante y relevante evitar la fuga de agua por toda la red de distribución de agua que tenemos en la ciudad que ya está colapsada?. Tan es así que la muestra son los diversos socavones que en la ciudad tenemos”, afirmó.

Al final, advirtieron que cualquier decisión que se tome en el Congreso, tiene que consultarse con los pueblos de la ribera del lago de Chapala y con los habitantes de Guadalajara.