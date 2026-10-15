Se canceló sesión del Congreso donde se daría entrada a iniciativa de Lemus sobre el acueducto

Las diputadas Alondra Fausto (presidenta), Norma López (Morena) y Tonantzin Cárdenas, así como Leonardo Almaguer (PT) dialogan con colectivos.

Por el vacío que hicieron diputados de MC y del PVEM y la ausencia de legisladores de varios partidos, el Congreso local suspendió la sesión del pleno, en la que debía turnarse la iniciativa del gobernador Pablo Lemus, para el proyecto de construcción del acueducto Chapala-Guadalajara, bajo el esquema de asociación público-privada.

La sesión estaba programada para iniciar a las 10 de la mañana. Sin embargo, poco después de las 12 horas, la diputada del PRI, Alondra Fausto de León, presidenta de la Mesa Directiva, declaró la cancelación de la sesión, al presentarse únicamente 17 de 38 diputados.

“Pues se canceló, como siempre, por la impuntualidad de los compañeros, la indolencia y la falta de respeto al tiempo de los demás, no es la primera vez que esto sucede. Y evidentemente, como pinta, no será la última. Hubo ausencia de todos los colores, de todas las bancadas, solo estaban 17 diputados presentes. La Ley Orgánica marca 20 minutos de tolerancia, esperamos dos horas y media”, explicó.

Las diputadas Mariana Casillas y Tonantzin Cárdenas, explicaron que MC y el PVEM, hicieron el vacío a propósito, porque no querían discutir el tema de la iniciativa del acueducto, pero sobre todo, porque los legisladores del bloque opositor iban a solicitar la comparecencia del gabinete estatal por los excesos cometidos por Policías Animotines estatales y de Guadalara, así como de bomberos estatales que lanzaron chorros de agua a loa manifestantes, el domingo 11 de octubre afuera de Casa Jalisco.

“Los ausentes de la sesión fueron los compañeros de Movimiento Ciudadano traidores a la gente. Los ausentes de la sesión fueron los diputados del Partido Verde, traidores”, dijo Mariana Casillas.

La legisladora les explicó a los integrantes de los colectivos que se oponen a la construcción de un nuevo acueducto de Chapala, que el bloque opositor no se doblará para mantener su postura de que no se privatice la construcción del conducto que vendría de Chapala.

“Votaremos en contra de cualquier modelo que busque privatizar el agua y sus servicios en Jalisco. Cuenten con nuestro digno voto y con njestra resistencia, pero nosotros también contamos con ustedes, porque ninguna transformación radical del orden impuesto que vamos a hacer en el estado de Jalisco, va a suceder en este Parlamento”, dijo Casillas a integrantes de los colectivos apostados a la puerta del recinto de sesiones.

A su vez, el coordinador de los diputados de MC, José Luis Tostado, aceptó que ellos tomaron la decisión de no asistir este jueves al Congreso, pues prefieren esperar a que se registre un acuerdo entre el gobierno de Jalisco y la presidenta Claudia Sheinbaum, en materia de agua.

“Decidimos intencionalmente no presentarnos en la sesión del día de hoy, para no generar nada que pueda afectar este diálogo, franco, abierto, pùblico, porque lo que nos interesa es la resolución de la problemática y lo mejor para el estado de Jalisco. Eso es lo que nos mueve, eso es lo que valoramos que es nuestra responsabilidad y asumo la decisión como coordinador del grupo de Movimiento Ciudadano”, expresó Tostado.

La sesión del Congreso podría aplazarse hasta la siguiente semana.