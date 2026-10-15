Investigan a 17 policías estatales por presunto uso indebido de la fuerza durante marcha por el agua

. El gobernador Pablo Lemus en video difundido en sus redes sociales.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, informó a través de sus redes sociales que 17 oficiales de la Policía Estatal ya son investigados como resultado de las primeras indagatorias sobre los hechos ocurridos durante la manifestación por el agua realizada el pasado 11 de octubre.

De acuerdo con el mandatario, las investigaciones buscan determinar si existió una actuación fuera de los protocolos establecidos y un uso indebido de la fuerza por parte de los elementos involucrados.

Lemus también reconoció el trabajo de las mujeres policías y de los agentes que, afirmó, acataron la instrucción de mantenerse firmes y conducirse con profesionalismo y respeto durante la movilización. Asimismo, expresó su solidaridad con aquellos elementos que resultaron lesionados y con sus familias.

El gobernador señaló que su administración trabaja de manera coordinada con organismos defensores de derechos humanos para corregir las irregularidades que pudieran detectarse y evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir. Añadió que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco ha acompañado a las personas detenidas desde el momento de su detención hasta su liberación.

“Como gobernador, me toca dar la cara y actuar en consecuencia”, expresó Lemus, quien reiteró su compromiso de garantizar el esclarecimiento de los hechos.

“Ninguna falta ni exceso cometido quedarán sin respuesta”, afirmó el mandatario al asegurar que habrá consecuencias en caso de confirmarse responsabilidades.