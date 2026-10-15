La orden fue “mantenerse firmes, no caer en provocaciones y aguantar”: secretario de Seguridad

Juan Pablo Hernández González, secretario de Seguridad de Jalisco

La orden que se les dio a los agentes antimotines que se apostaron alrededor de Casa Jalisco en la manifestación del pasado 11 de octubre por la crisis del agua en Guadalajara, fue la aguantar y no responder a las ofensas, aún a costa de su integridad.

Lo anterior se desprende de las declaraciones de este jueves por parte del secretario de Seguridad Pública de Jalisco, Juan Pablo Hernández González.

“Quiero (...) decirle a mis compañeras y compañeros que acataron la instrucción que se les dio, de mantenerse firmes, de no caer en provocaciones, de aguantar, de hacer esa contención, y que inclusive eso tuvo a varias y varios compañeros lesionados, algunos de ellos de gravedad: mi reconocimiento a ellos y mi solidaridad para sus familias, y no los vamos a dejar solos”.

El funcionario con mayor mando sobre los policías estatales que participaron en el operativo del pasado fin de semana y que terminó con agresiones de ambos bandos, lanzamiento de gas lacrimógeno y agua sobre los manifestantes y la detención de 39 civiles, reconoció que hubo agentes que rompieron el protocolo y actuaron de manera impulsiva ante el enojo, cuando la indicación era preservar los derechos de quienes asistían a la protesta.

Resaltó que aunque hubo oficiales que se mantuvieron firmes ante los embates e insutlos que recibieron “cuando falla uno fallamos todos”.

Agregó que el pasado lunes recibió la instrucción del gobernador para investigar en forma exhaustiva todas las anomalías del actuar de los oficiales y coincidió con lo informado este mismo jueves por el gobernador Pablo Lemus, en el sentido de que ya hay 17policías “compañeras y compañeros” identificados como quienes presuntamente actuaron fuera de protocolo, con un desproporcionado uso de la fuerza, los cuales fueron citados a rendir su declaración ante el área de Asuntos Internos de la propia Secretaría de Seguridad.

Agregó que dicha instancia que realiza las indagatorias cuenta con un expediente de 200 videos como prueba del actuar de los agentes.

Advirtió que los policías que resulten responsables podrían merecer sanciones que van desde una amonestación hasta la separación del cargo, de acuerdo a su grado de responsabilidad.

Aseguró que no se tolerará ninguna falta o exceso cometido, incluidos los mandos de la corporación.

Juan Pablo Hernández señaló además que hay tres policías que resultaron heridos de gravedad, sobre cuya salud, se está al pendiente.