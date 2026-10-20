Guadalajara registró una disminución en los robos a personas y negocios entre enero y septiembre de 2026, de acuerdo con cifras de la Fiscalía del Estado. El gobierno municipal atribuyó los resultados a su estrategia de seguridad, con la que también reportó la desarticulación de 49 bandas delictivas desde octubre de 2024.

Guadalajara reporta reducción de 29% en robo a personas y 33% a negocios

El robo a personas disminuyó 29 por ciento, al pasar de mil 399 carpetas de investigación en el periodo de enero a septiembre de 2025 a 999 en los mismos meses de 2026. En tanto, el robo a negocios bajó 33 por ciento, al pasar de 623 a 418 carpetas de investigación.

En conjunto, los delitos patrimoniales pasaron de 4 mil 273 a 3 mil 758 carpetas de investigación, lo que representa una reducción aproximada de 12 por ciento. En este rubro se incluyen los robos a bancos, cuentahabientes, negocios, personas, vehículos particulares, casas habitación y motocicletas.

El Ayuntamiento informó que, desde el inicio de la administración, se han detenido a 4 mil 914 personas por distintos delitos, entre ellas 188 presuntos responsables de delitos de alto impacto. Además, reportó la desarticulación de 49 bandas delictivas. Entre las acciones recientes destacó la detención de cuatro presuntos cadeneros en la colonia Magaña, el pasado 5 de octubre.

Como parte de las medidas para atender las faltas administrativas, durante 2026 fueron presentadas 4 mil 117 personas ante el Juez Cívico. De ellas, 62.2 por ciento realizó trabajo comunitario o participó en medidas para favorecer la convivencia.

En materia de prevención y proximidad, desde octubre de 2024 se han realizado mil 914 reuniones vecinales, de las que surgieron 485 chats entre colonos. También se habilitaron 10 grupos de comunicación en escuelas y 54 en corredores comerciales.

La estrategia de vigilancia incluye la instalación de mil 103 códigos QR en negocios, escuelas, parques, mercados y otros puntos de interés. Asimismo, el C5 Guadalajara cuenta con 527 alarmas silenciosas en establecimientos comerciales mediante el programa Negocio en Contacto.

Estas acciones forman parte de la estrategia municipal La Ciudad que te Cuida, que contempla cuatro pilares: policía y proximidad, servicios públicos, política social y de cuidados, y corresponsabilidad ciudadana.