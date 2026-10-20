Propone Laura Haro destinar 0.3% del presupuesto federal a la crisis del agua en Jalisco

La presidenta del PRI Jalisco, Laura Haro Ramírez, propuso destinar el 0.3 por ciento del presupuesto federal a resolver la crisis del agua en la entidad, con una reasignación de 30 mil millones de pesos. Además, llamó a los gobiernos municipales, estatal y federal a dejar de lado las diferencias partidistas y concentrarse en garantizar el suministro de agua limpia y suficiente para la población.

La dirigente priista sostuvo que la solución requiere voluntad política, recursos económicos y una actuación efectiva de las autoridades, ante las quejas ciudadanas por el agua sucia que llega a los hogares y los tandeos aplicados en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

“Sí es un tema de voluntad política, sí es un tema de autoridad, pero también es un tema de dinero. Que no nos hagamos patos”, expresó.

Haro argumentó que Jalisco merece una asignación presupuestal acorde con su aportación económica a la Federación y consideró viable destinar recursos federales para atender la crisis hídrica. Para respaldar su planteamiento, comparó la inversión que solicita con las reasignaciones presupuestales que, aseguró, se aprobaron para proyectos federales como el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

“En dos horas los diputados federales de Morena le mandaron 20 mil millones de pesos al Tren Maya, a sus obras allá al AIFA, en dos horas le reasignaron 20 mil millones de pesos; nosotros queremos que se reasigne a Jalisco, 30 mil millones de pesos no es una ocurrencia, es trato justo para el estado”, afirmó.

La dirigente cuestionó que se planteen alternativas de financiamiento mediante deuda para resolver el problema, cuando, señaló, el Estado mexicano ha recurrido a un endeudamiento considerable. En ese contexto, consideró que destinar una parte del presupuesto federal a Jalisco debe formar parte de las decisiones para atender la emergencia.

Pide dejar de lado las diferencias partidistas

Más allá de la discusión presupuestal, Haro llamó a los tres niveles de gobierno a dejar de lado los intereses partidistas y asumir su responsabilidad en la solución de los problemas que afectan a la población.

La priista insistió en que la discusión pública debe mantenerse centrada en la exigencia de agua de calidad, suficiente y limpia, y reconoció a las personas que salieron a las calles para protestar por las condiciones del servicio.

“Que no se puede desviar ni la discusión ni la atención del tema prioritario y de la exigencia que hemos hecho durante ya muchos meses para recibir agua de calidad, agua suficiente y agua limpia. Eso es lo principal”, sostuvo.

También pidió a las autoridades investigar y sancionar a quienes resulten responsables si, como han señalado, la contaminación del agua se debe a la intervención de terceros. Afirmó que el ejercicio de la autoridad debe dirigirse contra quienes cometen delitos y no contra quienes se manifiestan pacíficamente para exigir sus derechos.

Para Haro, la crisis hídrica no puede resolverse únicamente con anuncios o esquemas de financiamiento: requiere acuerdos entre los distintos órdenes de gobierno, recursos suficientes y medidas concretas que permitan terminar con los problemas de calidad y suministro que padecen los habitantes de Jalisco.