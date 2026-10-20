Exige Laura Haro renuncia de titular de la CEDHJ por ausencia durante manifestaciones

La presidenta del PRI Jalisco, Laura Haro Ramírez, exigió la renuncia de la titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), Luz del Carmen Godínez, al acusarla de permanecer ausente ante las presuntas violaciones a los derechos humanos registradas durante las manifestaciones por la mala calidad del agua y la actuación de los cuerpos de seguridad.

La dirigente priista sostuvo que el organismo autónomo no ha estado del lado de las víctimas en una de las crisis que, afirmó, requieren mayor atención y vigilancia por parte de las instituciones encargadas de proteger los derechos fundamentales.

“Se tiene que ir por ausente, por omisa, porque no está jugando al lado de las víctimas, porque ante las crisis más graves de violaciones de derechos humanos ha habido una ausencia absoluta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos”, declaró.

Haro señaló que la actuación de la Comisión debe evaluarse a partir de su respuesta ante los hechos ocurridos durante las protestas, en las que se han denunciado presuntos abusos policiales y vulneraciones a los derechos de las personas manifestantes.

La priista cuestionó que la institución no haya tenido, a su juicio, una intervención suficiente frente a estos acontecimientos y consideró que la permanencia de su titular resulta incompatible con la responsabilidad de encabezar un organismo cuya función es vigilar y defender los derechos de la población frente a posibles abusos de autoridad.

“Ya no puede haber responsables en organismos que deben de ser constitucionalmente autónomos para defender a las víctimas y que en estas crisis haya una absoluta ausencia. ¿De qué lado está jugando la titular?”, cuestionó.

La dirigente indicó que el tema ya ha sido abordado con el presidente de la comisión legislativa de Derechos Humanos del Congreso de Jalisco y consideró que la titular del organismo deberá enfrentar los procedimientos o comparecencias que correspondan.

Sin embargo, insistió en que su exigencia es que deje el cargo, al considerar que no ha respondido a la gravedad de las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos.

“No está a la altura de las crisis de las violaciones de los derechos humanos, no está a la altura, que se vaya”, sentenció.

Haro también cuestionó el papel de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al acusarla de privilegiar la confrontación política con Morena, mientras que a la instancia estatal le reprochó su falta de actuación ante los acontecimientos en Jalisco.

Sus señalamientos se producen en medio de las controversias por la respuesta de las autoridades a las manifestaciones relacionadas con la calidad del agua, así como por las denuncias sobre detenciones y el uso de la fuerza durante las movilizaciones.