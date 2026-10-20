Propietarios de negocios dañados por grupos de choque piden apoyo al Gobierno de Guadalajara

La tienda de tenis y ropa deportiva localizada en avenida Juárez y 8 de Julio busca la unión de los afectados para solicitar respaldo de las autoridades.

Durante la manifestación del domingo pasado para exigir agua limpia, no hubo presencia de elementos de la Policía Municipal de Guadalajara, expresaron comerciantes afectados por los grupos de choque, quienes saquearon y vandalizaron diversos establecimientos.

Incluso, algunos llamaron al 911 y ni así llegó ningún integrantes de la Policía de Guadalajara o de cualquiera otra, relató Teresa Sánchez Herrera, propietaria de las tiendas de tenis King, una de las cuales fue saqueada, donde quebraron los cristales de los aparadores y ya dentro, también quebraron varias vitrinas de cristal.

La empresaria del Centro Histórico dijo que los agresores los tomaron por sorpresa y no alcanzaron a bajar las cortinas.

“No bajamos la cortina porque no creímos necesario, porque se supone que era una manifestación tranquila, como la pasada que hubo. Entonces, dejamos nuestra cortina abierta y pues resulta que de repente, se nos metió un montón de gente -tapados del rostro-, como unos 20 hombres que nos estuvieron aquí asustando. Aventaron hasta bombas Molotov, quebraron vidrios aquí adentro, agarraron toda la ropa en manojo y así se la llevaron”, explicó la entrevistada.

Continuó: “Quebraron ese vidrio del aparador gigante (que da a la avenida Juárez). Se llevaron toda la mercancía. Tenía muchísima exhibición de maletas, accesorios, de todo y todo se lo robaron. Sacaron hasta un maniquí los descarados, flojos, rateros y afuera le quitaron el par de tenía que traía. Una de las muchachas se desmayó del susto que se sacó”.

Algunos de los negocios afectados son una escuela particular de idiomas en Federalismo y Pedro Moreno; la Cafetería D´Val, Tenis King (en dos sucursales), hotel HVH en la esquina de 8 de Julio y Juàrez, la Tienda Coopel (junto a plaza de las Sombrillas) y Croissants Alfredo, frente a la plaza de la Liberación.

Teresa Sánchez dijo que presentarán una queja ante la Súper Intendencia del Centro Histórico del Gobierno de Guadalajara, para que se les indemnice, ya que es obligación de la autoridad municipal cuidar a los ciudadanos y no hubo presencia de la Policía Municipal, en ningún momento.

“Yo les pediría a las autoridades -a quien corresponda- que nos apoyen al comercio, que es lo que le da vida al centro. Yo ya fui con varios que sufrieron daños y queremos ir a presentar una queja, aquí a la calle de Independencia (Súper Intendencia del Centro Histórico) para ver si nos pueden hacer la reparación del daño”, indicó.

“Yo fui a visitar a muchos y muchos están muy enojados. Todos quieren cerrar. Imagínese los empleos que se perderían, uno fue el hotel de aquí de la esquina, le rompieron todos los vidrios, ya fui a hablar con ellos y están dispuestos a ir. Allí en la esquina de Federalismo y Pedro Moreno, hay una escuela, les aventaron piedras y quebraron todos los vidrios, con estudiantes adentro y le pegaron casi a uno, nomás que no fue fuerte. Ya hablé con el dueño de ahí y estoy tratando de hablar con todos para unirnos e ir”, precisó.

Los propietarios de los negocios afectados buscan hacer causa común para exigir que el Gobierno de Guadalajara responda por los daños económicos que sufrieron y que se tomen las medidas necesarias para que no vuelvan a registrarse saqueos durante una nueva manifestación, por la causa que sea.